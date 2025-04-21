Ще можуть вивергнутись: де в Європі є активні вулкани

У Європі досить багато вулканів, і багато з них досі залишаються активними. Деякі вивергаються регулярно.

Зокрема багато активних вулканів в Італії, Ісландії, Греції, Іспанії та Португалії. Про це пише 24 Канал.

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Ісландія

В Ісландії налічується аж понад 130 вулканів, однак лише незначна частина з них вивергається регулярно.

Деякі з них:

Ейяф'ятлайокютль – виверження 2010 року паралізувало авіасполучення в Європі через величезні хмари попелу.

Сундхнукур – востаннє вивергався у листопаді 2024 року. Через це евакуювали курорт Блакитна лагуна та місто Гріндавік.

Гекла – один із найактивніших вулканів Ісландії.

Грімсвотн – найактивніший вулкан Ісландії.

Літла-Грут – востаннє вивергався у 2024-му.

А загалом острів налічує близько 30 активних вулканічних систем.



Виверження вулкана Ейяф'ятлайокютль у 2010 році / Вікіпедія

Італія

В Італії понад 30 вулканів, однак лише 4 з них вивергалися за останні 100 років:

Етна (Сицилія) – найактивніший вулкан Європи. Останнє виверження Етни було в лютому 2025 року.

Стромболі (Ліпарські острови) – вивергається мало не щодня.

Везувій (поблизу Неаполя) – востаннє вивергався у 1944 році, потенційно дуже небезпечний.

Вулкано – здійснює періодичні викиди газів та тремори.



Найактивніший вулкан у Європі – Етна / Вікіпедія

Греція

У Греції 8 вулканів, однак більшість з них сплять. Найактивніші:

Санторіні – відомий виверженням, що зруйнувало Міноську цивілізацію. Наразі сплячий, проте активний за класифікацією.

Нісірос – активний вулкан з 5 кратерами.

Іспанія

Там нараховується 13 вулканів, однак лише 4 з них вивергалися за останні 100 років. Наприклад:

Тейде – активний, хоча останнє виверження було у 1909 році.

Кумбре-В'єха – останнє виверження було у 2021 році.

Виверження вулкана Кумбре-В'єха у 2021 році / Вікіпедія

Португалія

У Португалії 15 вулканів, але лише 3 з них вивергалися за останні 100 років: Санта-Барбара, Сан-Жорже та Фаял. Також можуть прокинутись:

Піку – вулкан на однойменному острові Піку в Азорських островах. Він активний, хоча вивержень не було понад 300 років.

Сан-Мігел – острів з кількома вулканічними структурами, які демонструють геотермальну активність.

Загалом у Європі багато вулканів, більшість яких сплять або вважаються згаслими – не лише у вищезгаданих країнах, а й у Туреччині, Грузії, Норвегії, Франції, Болгарії, Великій Британії та Росії.