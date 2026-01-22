ЄС вводить нову систему контролю: які сюрпризи чекають українців на в'їзді до Польщі

З 2026 року українцям, які планують поїздки до Польщі, доведеться пройти нову авторизацію в системі EES (Entry/Exit System). Це електронна база даних, яка здійснює автоматизований контроль мандрівників і зберігає персональні дані.

Про це повідомляють на офіційному сайті EES.

Що змінюється для українців?

До 10 квітня 2026 року планується повне впровадження EES на кордонах ЄС і Шенгенської зони. Під час першого перетину кордону українцям доведеться пройти біометричну реєстрацію:

здавати відбитки пальців,

фотографуватися,

надати відомості закордонного паспорта.

Після першого збору даних подальші поїздки стануть швидшими – достатньо буде відсканувати паспорт, і система автоматично підтягне інформацію. У цифровому форматі зберігатимуться:

дата, час і пункт перетину кордону;

дані закордонного паспорта;

фотографія особи;

відбитки пальців (від 12 років).

Інформація зберігатиметься 3 роки, після чого її потрібно оновити. Відмова від здачі біометрії означатиме заборону на в'їзд.



Нові правила в’їзду до Польщі для українців у 2026 році / Фото Unsplash

Де буде діяти система EES?

Reuters нагадує, що EES запровадять не лише на польському кордоні. Система поширюватиметься на 29 країн:

усі держави ЄС, окрім Ірландії та Кіпру,

а також Норвегію,

Швейцарію,

Ісландію,

Ліхтенштейн.

Винятки діють для громадян і резидентів ЄС, а також власників довгострокових віз і дозволів на проживання.

