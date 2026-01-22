Укр Рус
Закордон Туризм ЄС вводить нову систему контролю: які сюрпризи чекають українців на в'їзді до Польщі
ЄС вводить нову систему контролю: які сюрпризи чекають українців на в'їзді до Польщі

Альона Гогунська
Основні тези
  • З 2026 року українцям для в'їзду до Польщі потрібно буде пройти авторизацію в системі EES з біометричною реєстрацією.
  • Польща підвищила тарифи на консульські послуги з січня 2026 року, збільшивши вартість національної візи до 200 євро.

З 2026 року українцям, які планують поїздки до Польщі, доведеться пройти нову авторизацію в системі EES (Entry/Exit System). Це електронна база даних, яка здійснює автоматизований контроль мандрівників і зберігає персональні дані.

Про це повідомляють на офіційному сайті EES.

Що змінюється для українців?

До 10 квітня 2026 року планується повне впровадження EES на кордонах ЄС і Шенгенської зони. Під час першого перетину кордону українцям доведеться пройти біометричну реєстрацію: 

  • здавати відбитки пальців,
  • фотографуватися,
  • надати відомості закордонного паспорта. 

Після першого збору даних подальші поїздки стануть швидшими – достатньо буде відсканувати паспорт, і система автоматично підтягне інформацію. У цифровому форматі зберігатимуться: 

  • дата, час і пункт перетину кордону;
  • дані закордонного паспорта;
  • фотографія особи;
  • відбитки пальців (від 12 років). 

Інформація зберігатиметься 3 роки, після чого її потрібно оновити. Відмова від здачі біометрії означатиме заборону на в'їзд. 


Нові правила в’їзду до Польщі для українців у 2026 році / Фото Unsplash

Де буде діяти система EES?

Reuters нагадує, що EES запровадять не лише на польському кордоні. Система поширюватиметься на 29 країн: 

  • усі держави ЄС, окрім Ірландії та Кіпру,
  • а також Норвегію,
  • Швейцарію,
  • Ісландію,
  • Ліхтенштейн. 

Винятки діють для громадян і резидентів ЄС, а також власників довгострокових віз і дозволів на проживання. 

Як змінилися ціни на консульські послуги у Польщі?

  • З січня 2026 року Польща підвищила тарифи на консульські послуги, включаючи візи, паспорти, нотаріальні дії.
  • Вартість національної візи зросла зі 135 до 200 євро, а інші консульські послуги також суттєво подорожчали.