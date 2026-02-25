Щоб не розвернули на кордоні: який обов'язковий документ для в'їзду запровадила Румунія

На пунктах пропуску з Румунією дедалі частіше фіксують відмови у в'їзді українським водіям через оновлені вимоги до технічного стану автомобіля. Без спеціального сертифіката техогляду навіть транзит через країну стає неможливим.

За що тепер розвертають на кордоні – розповіли на сайті румунських прикордонників.

Який документ тепер вимагатимуть?

Мовиться про сертифікат технічного огляду авто. З 2026 року для в'їзду до Румунії українці повинні мати документ, який підтверджує справність транспортного засобу. Сертифікат видають лише на сертифікованих станціях після комплексної перевірки авто: від гальмівної системи та освітлення до рівня викидів. Без нього прикордонники можуть розвернути автомобіль на кордоні.

Які документи потрібні для в'їзду?

Щоб уникнути відмови, водіям варто підготувати повний пакет документів:

біометричний паспорт або віза;

реєстраційні документи на автомобіль;

медичне страхування;

підтвердження мети поїздки (бронювання житла або запрошення);

військово-обліковий документ для чоловіків 18 – 60 років;

довіреність, якщо авто не належить водієві.



Що заборонено ввозити до Румунії?

Митні правила залишаються суворими:

не дозволяється перевозити м'ясні та молочні продукти,

мед,

зброю,

наркотики,

піратські товари,

тварин без дозволів,

а також готівку понад 10 тисяч євро без декларації.

Важливо! Як раніше повідомляло Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, від 16 лютого до 3 квітня на пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією через ремонт мосту обмежили рух транспорту: у будні від 09:00 до 16:00 оформлення авто призупинене. Для пішоходів перехід залишається вільним.

Прикордонники рекомендують перед поїздкою перевіряти актуальні вимоги. Для безвізових подорожей потрібен чинний біометричний закордонний паспорт. Перебування дозволене до 90 днів у межах 180-денного періоду. Якщо мета – робота чи навчання, слід оформити відповідну візу заздалегідь.

