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Закордон Туризм З найближчого до України аеропорту: Wizz Air запускає аж 8 нових рейсів
20 червня, 16:14
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З найближчого до України аеропорту: Wizz Air запускає аж 8 нових рейсів

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Wizz Air відкриває 8 нових маршрутів з аеропорту Сучави, що поблизу українського кордону.
  • Нові рейси створять можливості для працевлаштування та сприятимуть розвитку туризму в країні.

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про відкриття восьми нових маршрутів з Румунії. Зокрема, ці рейси виконуватимуться з аеропорту Сучави, який розташований найближче до українського кордону.

Всі нові напрямки будуть відкриті вже з осені та зими 2025 року. Деталі про рейси розповідає 24 Канал з посиланням на Wizz Air.

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Wizz Air запускає 8 нових маршрутів

Як повідомив авіаперевізник, з грудня 2025 року із Сучави можна буде полетіти в такі міста Європи:

  1. Мілан-Бергамо, Італія;
  2. Венеція, Італія;
  3. Болонья, Італія;
  4. Карлсруе/Баден-Баден, Німеччина;
  5. Брюссель-Шарлеруа, Бельгія;
  6. Бірмінгем, Велика Британія;
  7. Ларнака, Кіпр;
  8. Відень, Австрія (з вересня 2025 року).

Частота польотів з аеропортів Сучави варіюватиметься від 2 до 4 рейсів на тиждень залежно від маршруту.

Зазначається, що нові рейси створять нові можливості для працевлаштування та сприятимуть розвитку туризму в країні.

Варто зазначити, що раніше Wizz Air анонсував запуск нових рейсів із міст Брашов і Тімішоара в Румунії, які стартують з жовтня 2025 року.