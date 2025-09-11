Укр Рус
11 вересня, 17:42
"Ідеального варіанта не існує": українка поділилася, як обрати регіон для життя в Іспанії

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка, яка живе в Іспанії, розповіла про підбір регіону для життя залежно від особистих пріоритетів: південь для тепла, Мадрид чи Барселона для кар'єрних можливостей, північ для спокою, острови для життя біля моря.
  • Іспанія стикається з екологічними проблемами: закриття пляжу через отруйних молюсків, нестача дощів на Мальорці, яка може призвести до проблем для місцевих жителів і туристів.
  • Українку здивувала іспанська традиція не змінювати прізвище після заміжжя, що призводить до того, що в родині можуть бути шість різних прізвищ.

Іспанія – це велика країна, що має чимало регіонів, і життя у кожному з них суттєво відрізняється. Тож перед переїздом до Іспанії варто зважити, що саме ви шукаєте.

Українка, що живе в Іспанії, розповіла про особливості різних регіонів та те, який найкраще обрати для переїзду, повідомляє 24 Канал з посиланням на waiild3

Як обрати регіон для життя в Іспанії?

Українка переконана, що під час вибору міста та регіону потрібно відштовхуватися передусім від того, що ви шукаєте. Наприклад, якщо хочеться, аби протягом всього року було тепло, а під рукою було море – тоді варто обрати південь, а саме Андалусію, Валенсію, або ж Канарські острови. 

Тут сонце майже завжди, але й спека влітку може бути дуже виснажливою,
 – поділилася блогерка. 

А ось тим, кому хочеться жити у великому місті, де вирує життя та є багато кар'єрних можливостей і розваг, тоді варто обрати Мадрид чи Барселону. В цих містах легше знайти роботу та вступити на навчання – але й вартість життя значно дорожча. 

Українка розповіла, як обрати регіон в Іспанії для життя: дивіться відео

У випадку, якщо хочеться спокою, красивої природи та прохолоди, тоді варто обрати північні регіони: Астурію, Країну Басків чи Галісію.

Тут океан, гори, зелені пейзажі і більш розмірений стиль життя,
 – додала українка. 

А ось острови – Балеарські чи Канари – підійдуть для тих людей, що хочуть жити біля моря цілий рік та не бояться високих цін на оренду. 

Ідеального варіанта просто не існує – і під час вибору місця для життя дуже важливо відштовхуватися від своїх пріоритетів. 

