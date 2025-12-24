Від дружби до критики: свіже опитування показало, як поляки реально ставляться до України
- 59,8% поляків погоджуються з президентом Каролем Навроцьким щодо відсутності відчуття партнерства у відносинах з Україною.
- Опитування проводилося 16 – 17 грудня серед 800 дорослих користувачів інтернету, що дозволяє зробити попередні висновки про суспільну думку щодо українців у Польщі.
Польське суспільство продовжує активно обговорювати відносини з Україною. Нове опитування показало, як зараз більшість поляків ставиться до українців і наскільки вони погоджуються з позицією свого президента щодо взаємної "вдячності" між країнами.
Такі настрої поляків відображені у результатах опитування SW Research, на яке посилається In Poland, передає 24 Канал.
Як поляки зараз ставляться до українців?
Цікаво! Днями на спільній пресконференції Кароль Навроцький заявив, що Київ не завжди демонструє достатню вдячність за підтримку, яку надавала Польща від початку повномасштабної війни. У відповідь Володимир Зеленський підкреслив, що Україна завжди залишалася вдячною Польщі за допомогу та солідарність.
Опитування також показало соціальні відмінності у сприйнятті: Чоловіки частіше підтримують позицію президента Польщі, ніж жінки – 65% проти 57%. Найвищий рівень згоди зафіксовано серед людей з професійно-технічною освітою, мешканців міст від 20 до 99 тисяч жителів та респондентів віком 25 – 34 роки.
Як поляки зараз ставляться до українців / Фото In Poland
Яке ставлення було раніше?
Раніше польське суспільство також "скаржилося" на відсутність "вдячності" з боку українців. Згідно з результатами дослідження міжнародної організації More in Common, про яке повідомляла газета Rzeczpospolita 10 березня, на запитання "Чи висловлює Україна Польщі належну вдячність?", 62% респондентів відповіли "ні".
Натомість 65% респондентів підтримували ідею, щоб Європа допомагала Україні незалежно від зовнішньої допомоги США.
Як минула зустріч Зеленського та Навроцького?
- Володимир Зеленський та Кароль Навроцький уперше зустрілися 19 грудня під час офіційного візиту українського лідера у Польщу. Це була перша зустріч лідерів з моменту вступу Навроцького на посаду президента.
- Польські ЗМІ повідомили, що Кароль Навроцький, ймовірно, подарував Володимиру Зеленському двотомну працю "Документи Волинського злочину".