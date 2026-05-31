У Польщі наближаються довгі вихідні: як працюватимуть магазини 4 – 7 червня

На початку червня жителів Польщі чекають одразу два дні з обмеженнями на торгівлю. Причиною стане свято Божого Тіла, яке цього року припадає на 4 червня, а також неторгова неділя 7 червня. Тож тим, хто планує великі закупи, варто заздалегідь перевірити графік роботи магазинів.

Як працюватимуть магазини у період 4 – 7 червня – розповіло видання In Poland.

Яким буде графік роботи магазинів?

Боже Тіло є державним святом у Польщі. Відповідно до Закону про обмеження торгівлі в неділі та святкові дні, великі торговельні мережі, супермаркети та торгові центри 4 червня не працюватимуть. Такі самі правила діють і під час неторгових неділь. Тому більшість популярних магазинів буде зачинена.

Водночас працювати зможуть окремі торгові точки, на які не поширюється заборона. Зокрема:

магазини на вокзалах та в аеропортах;

аптеки;

кав'ярні та заклади харчування;

квіткові магазини;

невеликі крамниці, де покупців обслуговує власник або члени його родини;

деякі франчайзингові магазини та інші винятки, передбачені законом.



У п'ятницю та суботу, 5 і 6 червня, торговельні центри, супермаркети та інші магазини працюватимуть за стандартним графіком. Саме на ці дні варто планувати більші закупи перед вихідними.

А от у неділю, 7 червня, у Польщі діятиме заборона на торгівлю. Більшість супермаркетів, торгових центрів і магазинів знову буде зачинена. Як і у випадку зі святковими днями, працювати зможуть лише окремі заклади та торгові точки, які підпадають під законодавчі винятки.

Важливо! Таким чином, на початку червня поляки матимуть лише два дні для повноцінного шопінгу – 5 та 6 червня. Тому покупки до святкового та вихідного періоду варто спланувати заздалегідь.

Раніше ми писали, що у 2026 році в Польщі магазинам буде дозволено працювати лише у 8 неділь, зокрема, в останні неділі січня, квітня, червня, серпня та у неділі перед Великоднем і перед Різдвом.