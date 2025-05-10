Як першим отримати свій багаж в аеропорту: експерти розкрили секрет
- Рекомендується реєструватися на рейс якомога пізніше, щоб багаж був завантажений останнім і, теоретично, виданий першим.
- На черговість видачі багажу також може впливати вага валізи та сортування по спеціальних боксах на борту літака.
Нікому не подобається довго чекати свою валізу на видачі багажу. Але існує простий спосіб, який може допомогти забрати валізу однією з перших.
Однак для цього потрібно здійснити правильну посадку. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.
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Як можна "проштовхнути в черзі" свою валізу
Страх втрати багажу нависає над багатьма до того моменту, поки валіза не з'явилася на каруселі. І навіть тоді треба переконатися, що інші пасажири не сплутають її зі своєю.
Однак є проста порада, яка допоможе зробити так, щоб валіза опинилась на каруселі першою або однією з перших.
Для цього експерти рекомендують реєструватися на рейс якомога пізніше. Все дуже просто – якщо людину реєструють останньою, отже і її багаж завантажують останнім.
Тобто, теоретично, він має бути виданий першим після прибуття.
Але є нюанс. У деяких випадках роль відіграє і вага валізи.
Іноді цей спосіб може не спрацювати, тому що деякі борти мають відсіки, де багаж треба сортувати по спеціальних боксах.
В такому випадку те, як далеко опиниться ваша сумка, залежить від її ваги та потреб літака, а не від того, коли ви реєструєтеся. Якщо валіза легша, то більша ймовірність, що вийде однією з перших.