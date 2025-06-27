Безвіз для українців: як рахуються дні 90/180, коли є тимчасовий захист

Безвізовий режим між Україною та ЄС дозволяє українцям безперешкодно подорожувати Європою без необхідності отримання візи. Однак, цей привілей супроводжується певними часовими обмеженнями, яких мандрівники повинні дотримуватися.

Зокрема, вільно подорожувати можна лише в межах 90 днів протягом 180. Але як бути, коли особа біженець і має тимчасовий захист? 24 Канал з посиланням на Visit Ukraine розповідає, як рахувати дні безвізу з таким статусом.

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Принцип роботи днів безвізу

Існує ключове обмеження: відвідувачам дозволено перебувати на території ЄС максимум 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Це правило використовує механізм "рухомого вікна".

Мандрівники, які провели менш як 90 днів у Шенгенській зоні протягом цього періоду, мають право на в'їзд. Однак ті, хто повністю використав 90-денний термін, повинні залишатися за межами ЄС протягом 90 днів, перш ніж зможуть знову в'їхати без візи.

Якщо порушити безвізові правила, на особу чекають:

штрафи та депортація;

заборона на в'їзд;

проблеми з візами у майбутньому.

Тимчасовий захист і безвіз: чи пов'язано це

У роз'ясненні щодо візового режиму для осіб, які перебувають під тимчасовим захистом в Європейському Союзі, було підтверджено, що час, проведений в ЄС під цим статусом, не зараховується до 90-денного безвізового періоду. Це означає, що тривалість тимчасового захисту не вичерпує виділених для мандрівників безвізових днів.

Однак, як тільки особа втрачає статус тимчасового захисту – чи то через рішення добровільно повернутися в Україну, чи то через непродовження реєстрації – будь-які наступні поїздки до ЄС знову будуть підпадати під дію стандартного правила 90/180.

Як перевірити свої безвізові дні

Щоб не порушити правила, скористайтеся офіційними інструментами. Насамперед завжди перевіряйте дати в'їзду та виїзду на штампах в паспорті.

Але найнадійніший спосіб перевірити залишок днів – онлайн-калькулятор на сайті Європейської Комісії.