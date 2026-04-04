Щоб не осоромитися: як сказати "Христос Воскрес" англійською, польською та німецькою

У період Великодня віряни по всьому світу вітають одне одного традиційним привітанням "Христос Воскрес!" – із відповіддю "Воістину Воскрес!". Ця традиція є спільною для багатьох християнських культур, однак звучить по-різному залежно від мови.

Як правильно передати це привітання іншими мовами – розповіли експерти Scholarly Community Encyclopedia.

Дивіться також Привітання з Великоднем 2026 для католиків: яскраві картинки та листівки

Як сказати "Христос Воскрес!" англійською?

Англійською мовою великоднє привітання звучить так:

Christ is risen!

Indeed, He is risen!

Це найбільш поширений варіант, який використовують у християнських громадах англомовних країн.

Як сказати "Христос Воскрес!" польською?

У Польщі традиційне привітання має такий вигляд:

Chrystus zmartwychwstał!

Prawdziwie zmartwychwstał!

Ці слова часто можна почути під час святкових богослужінь і в повсякденному спілкуванні на Великдень.

Як сказати "Христос Воскрес!" німецькою?

Німецькою мовою привітання звучить так:

Christus ist auferstanden!

Er ist wahrhaftig auferstanden!

Цей варіант використовується як у церковному контексті, так і серед віруючих у Німеччині та інших німецькомовних країнах.



Чому це важливо?

Великоднє привітання – це не просто усталена фраза, а давній символ віри, який має глибоке духовне значення. Як пише Vatican News, слова "Христос Воскрес!" і відповідь "Воістину Воскрес!" відображають суть християнського вчення – віру у воскресіння Ісуса Христа, перемогу життя над смертю та надію на оновлення.

Ця традиція об'єднує мільйони людей по всьому світу, незалежно від мови чи країни проживання. У різних культурах вона звучить по-різному, але її зміст залишається однаковим – це знак радості, віри та духовної єдності. Для українців, які живуть або тимчасово перебувають за кордоном, знання таких привітань іншими мовами має ще й практичне значення. Це допомагає:

краще інтегруватися у місцеве середовище – наприклад, привітати колег чи знайомих їхньою мовою;

підтримувати культурний діалог – показати повагу до традицій інших народів;

зберігати власну ідентичність – водночас ділячись нею з іншими;

створювати теплі людські зв'язки – навіть проста фраза може стати приводом для щирого спілкування.

Крім того, у багатьох країнах Європи великодні привітання активно використовуються не лише в церкві, а й у повсякденному житті – у родинах, на роботі чи в публічному просторі. Тому знання цих фраз дозволяє почуватися впевненіше та природніше під час свят.

Чому Великдень 2026 святкують у різні дні?

У 2026 році частина українців у Польщі святкуватиме Великдень разом із римо-католиками 5 квітня, тоді як в Україні православні та греко-католики відзначатимуть його 12 квітня. Причина в тому, що дата Великодня не є фіксованою – її щороку визначають за правилом, встановленим ще у 325 році: це перша неділя після повного місяця, що настає після весняного рівнодення.

Різниця виникає через різні календарі:

католики користуються григоріанським,

а православні — юліанським.

Саме розбіжність між ними (нині 13 днів) і призводить до різних дат святкування.