Как правильно передать это поздравление на других языках – рассказали эксперты Scholarly Community Encyclopedia.

Как сказать "Христос Воскрес!" на английском?

На английском языке пасхальное поздравление звучит так:

Christ is risen!

Indeed, He is risen!

Это наиболее распространенный вариант, который используют в христианских общинах англоязычных стран.

Как сказать "Христос Воскрес!" на польском?

В Польше традиционное приветствие имеет такой вид:

Chrystus zmartwychwstał!

Prawdziwie zmartwychwstał!

Эти слова часто можно услышать во время праздничных богослужений и в повседневном общении на Пасху.

Как сказать "Христос Воскрес!" на немецком?

На немецком языке поздравление звучит так:

Christus ist auferstanden!

Er ist wahrhaftig auferstanden!

Этот вариант используется как в церковном контексте, так и среди верующих в Германии и других немецкоязычных странах.



Почему это важно?

Пасхальное поздравление – это не просто устоявшаяся фраза, а древний символ веры, который имеет глубокое духовное значение. Как пишет Vatican News, слова "Христос Воскрес!" и ответ "Воистину Воскрес!" отражают суть христианского учения – веру в воскресение Иисуса Христа, победу жизни над смертью и надежду на обновление.

Эта традиция объединяет миллионы людей по всему миру, независимо от языка или страны проживания. В разных культурах она звучит по-разному, но ее смысл остается одинаковым – это знак радости, веры и духовного единства. Для украинцев, которые живут или временно находятся за рубежом, знание таких поздравлений на других языках имеет еще и практическое значение. Это помогает:

лучше интегрироваться в местную среду – например, поздравить коллег или знакомых на их языке;

поддерживать культурный диалог – показать уважение к традициям других народов;

сохранять собственную идентичность – в то же время делясь ею с другими;

создавать теплые человеческие связи – даже простая фраза может стать поводом для искреннего общения.

Кроме того, во многих странах Европы пасхальные поздравления активно используются не только в церкви, но и в повседневной жизни – в семьях, на работе или в публичном пространстве. Поэтому знание этих фраз позволяет чувствовать себя увереннее и естественнее во время праздников.

Почему Пасху 2026 празднуют в разные дни?

В 2026 году часть украинцев в Польше будет праздновать Пасху вместе с римо-католиками 5 апреля, тогда как в Украине православные и греко-католики будут отмечать ее 12 апреля. Причина в том, что дата Пасхи не является фиксированной – ее ежегодно определяют по правилу, установленному еще в 325 году: это первое воскресенье после полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия.

Разница возникает из-за разных календарей:

католики пользуются григорианским,

а православные - юлианским.

Именно расхождение между ними (сейчас 13 дней) и приводит к разным датам празднования.