"Просто, але революційно": як скласти одяг, щоб він не м'явся у валізі

Відпочивальники поділилися порадою щодо пакування речей. Цей спосіб заощаджує місце у валізі та допомагає уникнути складок на одязі.

Цей спосіб ідеально підходить для легких суконь, шовкового одягу та загалом для речей, які дуже легко мнуться. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Як краще складати одяг у валізу?

Цим способом у тіктоці поділився бренд жіночого одягу Sophie Cameron Davies.

Авторка відео показала, що вона складає одяг у валізу рівно, і не скручуючи його. Тобто потрібно класти річ по всій довжині, а якщо вона не поміщається, то складати її потрібно мінімальну кількість разів.

Цей спосіб не тільки допоможе уникнути складок на одязі, а ще й неабияк заощадить місце у валізі.

Це збереже все гладким і компактним, так просто, але революційно,

– мовиться у відео.

Як спакувати речі у валізу, щоб одяг не м'явся: дивіться відео

Відео набрало сотні тисяч переглядів та тисячі вподобайок. Виявилося, що багато людей користуються таким же лайфхаком:

"Я пакую так роками, і це, чесно кажучи, змінює правила гри! Менше складок = більше місця".

"Я роблю це нещодавно! Набагато краще!".

"Я завжди так пакую – ніколи не доводиться прасувати".

"Я теж так роблю... це дуже спрощує розпакування в готелі".

До слова, раніше ми писали про спосіб, як пронести в літак додаткову ручну поклажу без одягання на себе.