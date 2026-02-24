Українці за кордоном отримають компенсацію: як не втратити шанс

Українці, які після 24 лютого 2022 року були змушені виїхати за кордон або залишилися там через неможливість повернутися додому, можуть зафіксувати факт вимушеного переміщення. Це означає, що українські біженці можуть розраховувати на подальшу компенсацію.

Як пише МЗС України, для цього на порталі "Дія" запровадили нову категорію заяв – A1.2 "Вимушене переміщення за межі України".

Які можливості це відкриває?

Подання заяви дозволяє офіційно зафіксувати факт вимушеного виїзду за кордон, що в майбутньому може стати підставою для компенсацій у межах міжнародних механізмів відшкодування збитків.

Хто може подати заяву?

Нова категорія A1.2 призначена для повнолітніх громадян України, які:

виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення Росії;

перебувають за межами країни та не можуть повернутися з об'єктивних причин.

Важливо! Як пояснюють у "Дії", батьки або законні представники можуть подати заяву і від імені дитини. Важливо: подання заяви A1.2 не залежить від наявності статусу внутрішньо переміщеної особи (A1.1). Обидві категорії можуть існувати паралельно.

Для чого це потрібно?

Головна мета – створити офіційний цифровий доказ вимушеного переміщення. Кожна заява формує підтверджену історію, яку держава зможе використовувати:

у міжнародних судових процесах;

у механізмах компенсацій;

під час формування реєстрів постраждалих;

у програмах відновлення справедливості.

Таким чином, подання заяви – це спосіб зафіксувати свій статус для майбутнього відшкодування збитків.



Українці, які виїхали за кордон, зможуть отримати компенсацію / Фото Unsplash

Для оформлення заяви необхідно:

авторизуватися на порталі "Дія";

мати електронний підпис – "Дія.Підпис" або кваліфікований електронний підпис (КЕП);

надати базову інформацію про обставини виїзду.

У заяві потрібно описати події, які змусили покинути Україну або перешкодили поверненню, вказати факт перетину кордону чи перебування за межами країни, а також інформацію про тимчасовий прихисток.

