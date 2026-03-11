Її прапор часто не впізнають та плутають: ось 5 цікавих фактів про Словенію

Словенія – це неймовірна країна, де Альпи зустрічаються з Середземномор'ям, а Паннонська рівнина – з Карстом. І останніми роками природа та культура країни приваблює все більше туристів.

Багато людей не знають, як відшукати Словенію на мапі, і ще більша кількість не можуть впізнати прапор – втім, ця країна точно може здивувати різноманіттям що ландшафту, що культури, пише Slovenia.info.

Який вигляд має прапор Словенії?

Прапор Словенії складається з трьох горизонтальних смуг білого, синього та червоного кольорів, а також герба у верхньому лівому куті. Щит містить зображення найвищої гори країни – Триглава (2 864 метри), а хвилясті лінії знизу символізують узбережжя Адріатичного моря.

Над горою також зображені три жовті зірки.



Прапор Словенії / Фото Unsplush

Які цікаві факти про Словенію варто знати?

Небагато людей знають, що саме у Словенії розташована друга за величиною гірськолижна траса у світі. І саме на гірськолижному схилі у Планіці було встановлено світовий рекорд стрибка на 252 метри.

Окрім того, Словенія також приховує неймовірний Солканський міст – його довжина у 85 метрів робить його одним з найдовших кам'яних аркових залізничних мостів у світі.

А ось якщо ви захочете подорожувати лісами Словенії, варто поводитися там обережно – адже країна може похвалитися однією з найбільших у світі популяцій бурих ведмедів. Чисельність цих тварин там досягає від 900 до 1000 особин.

Але побачити природні об'єкти Словенії все ж потрібно обов'язково – вона всесвітньо відома серед спелеологів, адже там налічується близько 8 000 підземних карстових печер, тобто порожнин, що утворилися в результаті вилуговування розчинних гірських порід. А Шкоцянські печери, що в глибину досягають неймовірних 200 метрів, взагалі включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

