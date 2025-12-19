Укр Рус
Німеччина святкує інакше: як правильно привітати з Новим роком німецькою
19 грудня, 18:10
2

Німеччина святкує інакше: як правильно привітати з Новим роком німецькою

Альона Гогунська
Основні тези
  • Найпопулярніші німецькі новорічні вітання: Frohes Neues Jahr!, Ein gutes neues Jahr!, Prosit Neujahr!, Alles Gute für das neue Jahr!
  • Для колег використовують більш формальні фрази, а для близьких емоційні побажання, і обмін подарунками в Німеччині роблять на Різдво, а не на Новий рік.

Новорічні свята за кордоном – це можливість проявити увагу та повагу до близьких, друзів або колег з іншої країни. Якщо ви плануєте святкувати Новий рік у Німеччині або з німецькомовними друзями, важливо знати правильні привітання, традиції та культурні нюанси, щоб ваше Prosit Neujahr! або Frohes Neues Jahr! звучало щиро та доречно.

Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Expatica.com.

Як вітати з Новим роком німецькою?

Найпопулярніші німецькі новорічні вітання: 

  • Frohes Neues Jahr! – "Щасливого Нового року!" – найпоширеніший варіант, підходить для всіх ситуацій, від друзів до колег.
  • Ein gutes neues Jahr! – "Гарного нового року!" – трохи менш формально, але все одно ввічливо.
  • Prosit Neujahr! – використовується при тостах та під час святкувань, буквально означає "Нехай буде здоров'я в Новому році!".
  • Alles Gute für das neue Jahr! – "Усього найкращого в Новому році!" – підходить для листівок, повідомлень або офіційних привітань. 

Як правильно вітати колег та друзів?

За даними сайту Learngerman.dw, у робочому середовищі зазвичай використовують більш формальні фрази: 

  • Frohes Neues Jahr und alles Gute für das neue Jahr! Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches und glückliches neues Jahr! – "Бажаю вам успішного та щасливого Нового року". 

Для близьких друзів і родини можна додати емоційні побажання: 

  • Viel Glück, Gesundheit und Freude im neuen Jahr! – "Багато щастя, здоров'я та радості в Новому році!" 

Цікаво! У Німеччині не заведено обмінюватися подарунками в Новий рік – це роблять на Різдво. Головний акцент ставиться на теплі побажання, тости та спільне святкування. Вітання можна супроводжувати легкими обіймами або рукостисканням – залежно від близькості стосунків.

Як вітати з Новим роком польською?

Раніше ми писали, що найбільш універсальна та коректна фраза привітання польською, яку можна використовувати в будь-якій ситуації:

Szczęśliwego Nowego Roku!
(Щасливого Нового року!)

Саме це формулювання вважається стандартним і використовується як у листуванні, так і під час особистих привітань. Воно підходить для колег, знайомих, друзів і навіть офіційних звернень.