Німеччина святкує інакше: як правильно привітати з Новим роком німецькою

Новорічні свята за кордоном – це можливість проявити увагу та повагу до близьких, друзів або колег з іншої країни. Якщо ви плануєте святкувати Новий рік у Німеччині або з німецькомовними друзями, важливо знати правильні привітання, традиції та культурні нюанси, щоб ваше Prosit Neujahr! або Frohes Neues Jahr! звучало щиро та доречно.

Як вітати з Новим роком німецькою?

Найпопулярніші німецькі новорічні вітання:

Frohes Neues Jahr! – "Щасливого Нового року!" – найпоширеніший варіант, підходить для всіх ситуацій, від друзів до колег.

– найпоширеніший варіант, підходить для всіх ситуацій, від друзів до колег. Ein gutes neues Jahr! – "Гарного нового року!" – трохи менш формально, але все одно ввічливо.

– трохи менш формально, але все одно ввічливо. Prosit Neujahr! – використовується при тостах та під час святкувань, буквально означає "Нехай буде здоров'я в Новому році!" .

– використовується при тостах та під час святкувань, буквально означає . Alles Gute für das neue Jahr! – "Усього найкращого в Новому році!" – підходить для листівок, повідомлень або офіційних привітань.

Як правильно вітати колег та друзів?

За даними сайту Learngerman.dw, у робочому середовищі зазвичай використовують більш формальні фрази:

Frohes Neues Jahr und alles Gute für das neue Jahr! Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches und glückliches neues Jahr! – "Бажаю вам успішного та щасливого Нового року".

Для близьких друзів і родини можна додати емоційні побажання:

Viel Glück, Gesundheit und Freude im neuen Jahr! – "Багато щастя, здоров'я та радості в Новому році!"

Цікаво! У Німеччині не заведено обмінюватися подарунками в Новий рік – це роблять на Різдво. Головний акцент ставиться на теплі побажання, тости та спільне святкування. Вітання можна супроводжувати легкими обіймами або рукостисканням – залежно від близькості стосунків.

Як вітати з Новим роком польською?

Раніше ми писали, що найбільш універсальна та коректна фраза привітання польською, яку можна використовувати в будь-якій ситуації:

Szczęśliwego Nowego Roku!

(Щасливого Нового року!)

Саме це формулювання вважається стандартним і використовується як у листуванні, так і під час особистих привітань. Воно підходить для колег, знайомих, друзів і навіть офіційних звернень.