Німеччина святкує інакше: як правильно привітати з Новим роком німецькою
- Найпопулярніші німецькі новорічні вітання: Frohes Neues Jahr!, Ein gutes neues Jahr!, Prosit Neujahr!, Alles Gute für das neue Jahr!
- Для колег використовують більш формальні фрази, а для близьких емоційні побажання, і обмін подарунками в Німеччині роблять на Різдво, а не на Новий рік.
Новорічні свята за кордоном – це можливість проявити увагу та повагу до близьких, друзів або колег з іншої країни. Якщо ви плануєте святкувати Новий рік у Німеччині або з німецькомовними друзями, важливо знати правильні привітання, традиції та культурні нюанси, щоб ваше Prosit Neujahr! або Frohes Neues Jahr! звучало щиро та доречно.
Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Expatica.com.
Дивіться також Вбивати ос та ритися у смітті дорого: ось 5 найдивніших штрафів у Німеччині
Як вітати з Новим роком німецькою?
Найпопулярніші німецькі новорічні вітання:
- Frohes Neues Jahr! – "Щасливого Нового року!" – найпоширеніший варіант, підходить для всіх ситуацій, від друзів до колег.
- Ein gutes neues Jahr! – "Гарного нового року!" – трохи менш формально, але все одно ввічливо.
- Prosit Neujahr! – використовується при тостах та під час святкувань, буквально означає "Нехай буде здоров'я в Новому році!".
- Alles Gute für das neue Jahr! – "Усього найкращого в Новому році!" – підходить для листівок, повідомлень або офіційних привітань.
Як правильно вітати колег та друзів?
За даними сайту Learngerman.dw, у робочому середовищі зазвичай використовують більш формальні фрази:
- Frohes Neues Jahr und alles Gute für das neue Jahr! Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches und glückliches neues Jahr! – "Бажаю вам успішного та щасливого Нового року".
Для близьких друзів і родини можна додати емоційні побажання:
- Viel Glück, Gesundheit und Freude im neuen Jahr! – "Багато щастя, здоров'я та радості в Новому році!"
Цікаво! У Німеччині не заведено обмінюватися подарунками в Новий рік – це роблять на Різдво. Головний акцент ставиться на теплі побажання, тости та спільне святкування. Вітання можна супроводжувати легкими обіймами або рукостисканням – залежно від близькості стосунків.
Як вітати з Новим роком польською?
Раніше ми писали, що найбільш універсальна та коректна фраза привітання польською, яку можна використовувати в будь-якій ситуації:
Szczęśliwego Nowego Roku!
(Щасливого Нового року!)
Саме це формулювання вважається стандартним і використовується як у листуванні, так і під час особистих привітань. Воно підходить для колег, знайомих, друзів і навіть офіційних звернень.