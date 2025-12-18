Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Pro Polski.
Як вітати з Новим роком польською?
Найбільш універсальна та коректна фраза, яку можна використовувати в будь-якій ситуації:
Szczęśliwego Nowego Roku!
(Щасливого Нового року!)
Саме це формулювання вважається стандартним і використовується як у листуванні, так і під час особистих привітань. Воно підходить для колег, знайомих, друзів і навіть офіційних звернень.
Як вітати з Новим роком польською / Фото Africa Images
Що ще доречно казати?
Окрім класичної фрази, поляки часто використовують більш розгорнуті або емоційні варіанти:
- Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
(Усього найкращого в Новому році)
- Dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności w Nowym Roku!
(Багато здоров’я, щастя й успіхів у Новому році)
- Spełnienia marzeń w Nowym Roku!
(Нехай у Новому році здійсняться мрії)
Такі побажання доречні в особистому спілкуванні, у святкових листівках або повідомленнях у месенджерах.
Як правильно привітати з Різдвом?
Як пише In Poland, у Польщі головним зимовим святом традиційно вважається Різдво, а не Новий рік, тож саме різдвяні привітання мають особливе значення. У цей період поляки приділяють велику увагу родинним зустрічам, теплим побажанням і дотриманню традицій, тому важливо знати, як правильно привітати поляків із Різдвом, аби це звучало щиро, доречно та з повагою до місцевої культури.
Найпоширеніше різдвяне привітання:
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
(Веселих Різдвяних свят!)
Які ще важливі слова польською слід вивчити до Різдва?
Слова-привітання – це, звичайно ж, добре, але є ще чимало висловів, які варто знати. До прикладу:
- Wigilia – вечір напередодні Різдва (Святвечір).
- Boże Narodzenie – Різдво.
- Stroić choinkę – наряджати ялинку.
- Wieczerza – вечеря.