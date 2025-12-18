Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Pro Polski.

Как поздравлять с Новым годом на польском языке?

Наиболее универсальная и корректная фраза, которую можно использовать в любой ситуации:

Szczęśliwego Nowego Roku!

(Счастливого Нового года!)

Именно эта формулировка считается стандартной и используется как в переписке, так и во время личных поздравлений. Она подходит для коллег, знакомых, друзей и даже официальных обращений.



Как поздравлять с Новым годом на польском / Фото Africa Images

Что еще уместно говорить?

Кроме классической фразы, поляки часто используют более развернутые или эмоциональные варианты:

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

(Всего наилучшего в Новом году)

(Много здоровья, счастья и успехов в Новом году)

(Пусть в Новом году исполнятся мечты)

Такие пожелания уместны в личном общении, в праздничных открытках или сообщениях в мессенджерах.

Как правильно поздравить с Рождеством?

Как пишет In Poland, в Польше главным зимним праздником традиционно считается Рождество, а не Новый год, поэтому именно рождественские поздравления имеют особое значение. В этот период поляки уделяют большое внимание семейным встречам, теплым пожеланиям и соблюдению традиций, поэтому важно знать, как правильно поздравить поляков с Рождеством, чтобы это звучало искренне, уместно и с уважением к местной культуре.

Самое распространенное рождественское поздравление:

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

(Веселых Рождественских праздников!)

Какие еще важные слова на польском следует выучить к Рождеству?

Слова-поздравления – это, конечно же, хорошо, но есть еще немало высказываний, которые стоит знать. К примеру: