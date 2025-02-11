Громадянство США через народження дитини: про які "підводні камені" варто знати

Будь-яка дитина, народжена на території США, автоматично стає громадянином країни. Це не це залежить від громадянства чи імміграційного статусу її батьків.

У США працює принцип "права землі" (jus soli), закріплений у 14-й поправці до Конституції. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як працює принцип надання громадянства народженим у США

Будь-яка дитина, народжена у США, автоматично отримує громадянство країни. Цей принцип діє у Вашингтоні, у всіх 50 штатах та на територіях країни (наприклад, Пуерто-Рико, Ґуам тощо). Малюкам видають свідоцтво про народження, яке є доказом громадянства.

Деякі жінки спеціально їдуть до США, щоб народити там й забезпечити громадянство своїй дитині. Це не є незаконним, якщо віза отримана чесно. Проте якщо з’ясується, що віза була отримана з приховуванням наміру народжувати, то можуть виникнути проблеми з імміграційними органами.



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Чи видається громадянство батькам дитини

Батьки не отримують жодних прав на громадянство або навіть на легальне перебування у США тільки через те, що їхня дитина там народилася.

Проте коли дитина досягне 21 року, то може подати заявку на возз’єднання сім’ї, щоб допомогти батькам отримати зелену карту (постійне проживання). Цей процес не є автоматичним і залежить від багатьох факторів, зокрема статусу батьків та законів, які діятимуть на той момент.