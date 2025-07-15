Ця небезпека – аж ніяк не вигадка: чому шльопанці категорично не можна взувати в літак

Мандрівникам слід ретельно підбирати одяг і взуття перед авіаперельотом. Цей вибір може суттєво вплинути на їх безпеку під час надзвичайних ситуацій.

Так, досвідчений пілот Стів застеріг пасажирів від носіння шльопанців під час польоту. Про це пише 24 Канал з посиланням на Mirror.

Читайте також Буде дискомфорт, а не спокій: стюардеса назвала напій, який категорично не замовляти в літаку

Чому не можна вдягати шльопанці в літак?

У своїй нещодавній заяві Стів порадив пасажирам надавати перевагу комфорту та практичності при виборі одягу для авіаперельотів. Він застеріг, що, хоча одягнутися відповідно до місця призначення може бути привабливо, набагато важливіше одягатися відповідно до умов на борту літака.

Стів зазначив, що у випадку екстреної евакуації через аварійні сходи літака, пасажири у в'єтнамках можуть зіткнутися зі значним дискомфортом.

Ось моя порада вам: одягайте бавовняний одяг, що повністю покриває тіло – довгі рукави, джинси підійдуть, а також взуття на шнурках. Чому? Тому що воно залишиться на ваших ногах,

– сказав він.

Пілот наголосив на критичній важливості вибору відповідного одягу та взуття під час авіаперельотів, підкресливши їхній потенціал для порятунку життя в надзвичайних ситуаціях.

Він визнав, що хоча багато пасажирів вважають за краще не думати про екстрені ситуації, важливо розглянути всі можливі варіанти.

А раніше 24 Канал писав, де найбезпечніше місце в літаку під час авіакатастрофи.