28 грудня, 15:28
Перше місце не дивує: які польські міста назвали найкращими для життя

Альона Гогунська
Основні тези
  • У Польщі провели дослідження якості життя в містах, аналізуючи 90 показників, включно з охороною здоров'я, освітою, транспортом та безпекою.
  • Звіти містять два окремі рейтинги: за оцінками мешканців та за експертною методологією, що відображають різницю між суб'єктивним сприйняттям і аналітичними даними.

У Польщі підбили підсумки масштабного дослідження якості життя в містах, метою якого було визначити, де мешканцям живеться найкомфортніше. Для цього експерти проаналізували десятки соціальних, економічних та інфраструктурних факторів, а також врахували думку самих громадян.

Більше про це – розкаже 24 Канал з посиланням на свіже дослідження Algolytics.

Результати оприлюднили у звіті під назвою "Де найкраще жити?", який базується на аналізі 90 показників, що комплексно описують якість життя в кожному населеному пункті. Серед факторів, які враховували у дослідженні:

  • рівень охорони здоров'я,
  • освіти,
  • розвитку транспорту,
  • доступність послуг,
  • економічні умови,
  • безпеку та стан навколишнього середовища. 

Кожному показнику було надано відповідну вагу, що дозволило сформувати максимально об'єктивну оцінку. У звіті представлено два окремі рейтинги:

  • за оцінками мешканців,
  • за експертною методологією. 

Експерти RMF24.pl пояснили, що позиція міста в рейтингу визначається не одним показником, а поєднанням кількох сильних сторін. В одних муніципалітетах ключову роль відіграють транспорт і доступ до послуг, в інших – освіта та охорона здоров'я, а в деяких – екологія, безпека й комфорт середовища. Саме тому кожне місто було додатково оцінене за 10 ключовими напрямками, що дозволяє чітко визначити як переваги, так і проблемні зони. 

Які міста увійшли у топ-10 найкращих міст для життя в Польщі?

Сопот.

Варшава.

Міньськ Мазовецький.

Легіоново.

Болеславець.

Швідниця.

Паб'янице.

Зомбки.

Седльце.

Краків. 


Які польські міста назвали найкращими для життя / Фото Algolytics

Водночас експертний рейтинг має іншу конфігурацію. До десятки лідерів увійшли:

Міньськ Мазовецький.

Паб'янице.

Іновроцлав.

Хойницьке.

Сопот.

Седльце.

Ілава.

Сувалки.

Лешно.

Гіжицько. 

Автори звіту зазначають, що розбіжності між рейтингами відображають різницю між суб'єктивним сприйняттям мешканців і аналітичною оцінкою фахівців.

Як виглядав цей рейтинг у 2024 році?

У 2024 році Business Insider Polska представив рейтинг найкращих міст для життя. Спеціалісти враховували як економічні, так і нефінансові показники, на основі яких склався наступний рейтинг:

  1. Ольштин,
  2. Люблін,
  3. Познань та Гданськ,
  4. Катовіце,
  5. Бидгощ,
  6. ​​Варшава,
  7. ​​Ополе,
  8. ​​Жешув,
  9. ​​Щецин,
  10. ​Уроцлав і Гожув-Велькопольський.

Закривають рейтинг Лодзь, Краків та Кельце. У самому низу – Бєлосток.