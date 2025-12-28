Перше місце не дивує: які польські міста назвали найкращими для життя
- У Польщі провели дослідження якості життя в містах, аналізуючи 90 показників, включно з охороною здоров'я, освітою, транспортом та безпекою.
- Звіти містять два окремі рейтинги: за оцінками мешканців та за експертною методологією, що відображають різницю між суб'єктивним сприйняттям і аналітичними даними.
У Польщі підбили підсумки масштабного дослідження якості життя в містах, метою якого було визначити, де мешканцям живеться найкомфортніше. Для цього експерти проаналізували десятки соціальних, економічних та інфраструктурних факторів, а також врахували думку самих громадян.
Більше про це – розкаже 24 Канал з посиланням на свіже дослідження Algolytics.
Результати оприлюднили у звіті під назвою "Де найкраще жити?", який базується на аналізі 90 показників, що комплексно описують якість життя в кожному населеному пункті. Серед факторів, які враховували у дослідженні:
- рівень охорони здоров'я,
- освіти,
- розвитку транспорту,
- доступність послуг,
- економічні умови,
- безпеку та стан навколишнього середовища.
Кожному показнику було надано відповідну вагу, що дозволило сформувати максимально об'єктивну оцінку. У звіті представлено два окремі рейтинги:
- за оцінками мешканців,
- за експертною методологією.
Експерти RMF24.pl пояснили, що позиція міста в рейтингу визначається не одним показником, а поєднанням кількох сильних сторін. В одних муніципалітетах ключову роль відіграють транспорт і доступ до послуг, в інших – освіта та охорона здоров'я, а в деяких – екологія, безпека й комфорт середовища. Саме тому кожне місто було додатково оцінене за 10 ключовими напрямками, що дозволяє чітко визначити як переваги, так і проблемні зони.
Які міста увійшли у топ-10 найкращих міст для життя в Польщі?
Сопот.
Варшава.
Міньськ Мазовецький.
Легіоново.
Болеславець.
Швідниця.
Паб'янице.
Зомбки.
Седльце.
Краків.
Які польські міста назвали найкращими для життя / Фото Algolytics
Водночас експертний рейтинг має іншу конфігурацію. До десятки лідерів увійшли:
Міньськ Мазовецький.
Паб'янице.
Іновроцлав.
Хойницьке.
Сопот.
Седльце.
Ілава.
Сувалки.
Лешно.
Гіжицько.
Автори звіту зазначають, що розбіжності між рейтингами відображають різницю між суб'єктивним сприйняттям мешканців і аналітичною оцінкою фахівців.
Як виглядав цей рейтинг у 2024 році?
У 2024 році Business Insider Polska представив рейтинг найкращих міст для життя. Спеціалісти враховували як економічні, так і нефінансові показники, на основі яких склався наступний рейтинг:
- Ольштин,
- Люблін,
- Познань та Гданськ,
- Катовіце,
- Бидгощ,
- Варшава,
- Ополе,
- Жешув,
- Щецин,
- Уроцлав і Гожув-Велькопольський.
Закривають рейтинг Лодзь, Краків та Кельце. У самому низу – Бєлосток.