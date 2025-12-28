Перше місце не дивує: які польські міста назвали найкращими для життя

У Польщі підбили підсумки масштабного дослідження якості життя в містах, метою якого було визначити, де мешканцям живеться найкомфортніше. Для цього експерти проаналізували десятки соціальних, економічних та інфраструктурних факторів, а також врахували думку самих громадян.

Більше про це – розкаже 24 Канал з посиланням на свіже дослідження Algolytics.

Результати оприлюднили у звіті під назвою "Де найкраще жити?", який базується на аналізі 90 показників, що комплексно описують якість життя в кожному населеному пункті. Серед факторів, які враховували у дослідженні:

рівень охорони здоров'я,

освіти,

розвитку транспорту,

доступність послуг,

економічні умови,

безпеку та стан навколишнього середовища.

Кожному показнику було надано відповідну вагу, що дозволило сформувати максимально об'єктивну оцінку. У звіті представлено два окремі рейтинги:

за оцінками мешканців,

за експертною методологією.

Експерти RMF24.pl пояснили, що позиція міста в рейтингу визначається не одним показником, а поєднанням кількох сильних сторін. В одних муніципалітетах ключову роль відіграють транспорт і доступ до послуг, в інших – освіта та охорона здоров'я, а в деяких – екологія, безпека й комфорт середовища. Саме тому кожне місто було додатково оцінене за 10 ключовими напрямками, що дозволяє чітко визначити як переваги, так і проблемні зони.

Які міста увійшли у топ-10 найкращих міст для життя в Польщі?

Сопот.

Варшава.

Міньськ Мазовецький.

Легіоново.

Болеславець.

Швідниця.

Паб'янице.

Зомбки.

Седльце.

Краків.



Які польські міста назвали найкращими для життя / Фото Algolytics

Водночас експертний рейтинг має іншу конфігурацію. До десятки лідерів увійшли:

Міньськ Мазовецький.

Паб'янице.

Іновроцлав.

Хойницьке.

Сопот.

Седльце.

Ілава.

Сувалки.

Лешно.

Гіжицько.

Автори звіту зазначають, що розбіжності між рейтингами відображають різницю між суб'єктивним сприйняттям мешканців і аналітичною оцінкою фахівців.

Як виглядав цей рейтинг у 2024 році?

У 2024 році Business Insider Polska представив рейтинг найкращих міст для життя. Спеціалісти враховували як економічні, так і нефінансові показники, на основі яких склався наступний рейтинг:

Ольштин, Люблін, Познань та Гданськ, Катовіце, Бидгощ, ​​Варшава, ​​Ополе, ​​Жешув, ​​Щецин, ​Уроцлав і Гожув-Велькопольський.

Закривають рейтинг Лодзь, Краків та Кельце. У самому низу – Бєлосток.