Конфіскують та навіть випишуть штраф: ці продукти не можна везти через польський кордон

Сотні українців подорожують до Польщі щодня, чи то у справах, чи то для відпочинку. І не всі підозрюють про митний контроль, який очікує на кордоні.

Перед будь-якою поїздкою за кордон варто перевірити правила щодо перевезення продуктів та інших товарів – інакше можуть виникнути чималі проблеми на митниці. Перед поїздкою до Польщі слід особливо уважно стежити за двома категоріями продуктів, які дуже часто намагаються взяти з собою українці, пише Visit Ukraine.

Цікаво 3 найпопулярніші шахрайські схеми у Франції: українка поділилася досвідом

Яку їжу ніколи не можна везти до Польщі?

Найсуворіша заборона стосується провезення м'яса та молока, а також усіх супутніх продуктів, що містять ці два продукти. Зокрема, це значить, що не можна везти сало, м'ясні консерви, згущене молоко, йогурт, сири тощо.

Також не варто брати з собою домашню випічку.

Втім, з правила про молоко та м'ясо є два важливі винятки, пише Europortal:

дитяче харчування, сухе молоко та спеціальне харчування за медичними показаннями;

корм для домашніх тварин, що потрібний за станом здоров'я.

У такому випадку ці продукти можна ввозити у кількості до 2 кілограмів. Втім, товари мають відповідати кільком вимогам: їх не потрібно охолоджувати перед вживанням, товар запакований у заводську упаковку, і це пакування не порушене.

Які продукти можна везти в обмежених кількостях?

Навіть з дозволеними продуктами слід бути обережними, адже на багато з них діють обмеження. Зокрема:

макарони, крупи та кондитерські вироби – до 2 кілограмів;

овочі та фрукти – до 2 кілограмів;

кава та чай – до 500 грамів.

риба – до 20 кілограмів;

пиво – 16 літрів;

тихе вино – 4 літри;

ігристе вино кріплене – до 2 літрів.

Що ще слід знати туристам?