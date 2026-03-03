Укр Рус
3 березня, 12:28
2

Фінляндія більше не визнаватиме російські паспорти, але є нюанс

Марина Блохіна
Основні тези
  • Фінляндія з 1 червня 2026 року припинить визнавати російські паспорти без біометричних даних, але з винятками для неповнолітніх і осіб з посвідками на проживання.
  • ЄС вже призупинив спрощений візовий режим з Росією, і Фінляндія разом з іншими країнами заборонили в'їзд російським туристам.

У Фінляндії ухвалили рішення про те, аби не приймати російські паспорти, що не містять біометричних даних – і це нововведення набуде чинності вже у червні 2026 року.

Нові правила потрібні для того, аби забезпечити максимальну надійність паспортів, які приймає країна, повідомляють у МЗС Фінляндії

Коли Фінляндія припинить визнавати російські паспорти без біометрії?

Вже з 1 червня 2026 року росіяни, що мають паспорти старого зразка – тобто такі, що не містять чіп з біометричними ідентифікаційними даними – вже не зможуть потрапити до Фінляндії. У Росії такі паспорти видають на 5 років, і вони існують паралельно з новими документами. 

Подібне рішення раніше ухвалила й низка інших країн ЄС, і тоді у Фінляндії заявили, що стежать за ситуацією. Втім, правило все ж матиме кілька винятків:

  • для осіб, молодших за 18 років;
  • для власників небіометричних паспортів, що вже отримали посвідку на проживання до 1 червня 2026 року. 

Важливо! Ще на початку вересня 2022 року ЄС призупинив дію спрощеного візового режиму з Росією, і Єврокомісія запропонувала країнам, що входять до ЄС запровадити жорсткіші умови для видачі шенгенських віз росіянам. А чимало країн, що межують з Росією, як-от Фінляндія, Чехія, Польща та країни Балтії і взагалі заборонили в'їзд російським туристам. 

До слова, у Фінляндії наразі проживає майже 50 000 українських біженців, пише UN

