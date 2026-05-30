Ці країни не мають столиці: більшість людей і не підозрюють

Столиця видається обов'язковою ознакою будь-якої держави – втім, вони все ж є далеко не у всіх країнах. В кількох місцях столиця існує лише фактично, десь замість неї існує цілий адміністративний район, а в деяких випадках столиця країні просто не потрібна.

Три країни, що першими спадають на думку, коли мовиться про відсутність столиці – це Швейцарія, Ватикан та Науру. Втім, причини відсутності столиці там все ж різні, пише geolobe_tales.

В яких країнах немає столиці?

Швейцарія

Швейцарія – це неймовірно цікавий приклад країни без столиці, адже більшість людей вірять, що вона таки існує, і що це Берн. У повсякденному розумінні саме так і є, адже там працює і федеральний парламент, і уряд країни, і інші офіційні установи.

Втім, на папері Берн – не столиця, а федеральне місто. Тобто він виконує основні адміністративні функції, але у законах Швейцарії не закріплений як "класична" столиця.

Цікаво! Швейцарія складається з кантонів, і кожен з них має автономію. Для усієї культури країни дуже важливо, аби жоден кантон не видавався важливішим за інші.

Тож Берн – це лише зручний компроміс. Він менший і не такий впливовий, як Цюрих, і не є міжнародним дипломатичним символом, як Женева. Тож місто виконує роль політичного сенсу, і водночас не перетворюється на "домінантну" столицю.

Науру

Науру – це друга й остання справжня країна без столиці. Неймовірно маленька острівна держава розташована у Тихому океані, і вся її площа становить приблизно 21 квадратний кілометр.

Саме такі невеликі розміри стали причиною того, що у Науру немає традиційної столиці. Адміністративним осередком Науру є округ Ярен – там розташовані й урядові будівлі, і міжнародний аеропорт, і парламентські структури.

Втім, це не столиця, а адміністративний центр країни.

Ватикан

Часто Ватикан потрапляє до списків країн без столиці, але це не зовсім так. Ватикан – це місто-держава у Римі, а це значить, що вся його територія – це водночас і держава, і столиця.

У Ватикані розміщуються і органи управління, і церковні структури, і основні установи Святого Престолу, не кажучи вже про резиденцію Папи Римського. Тож окремої столиці у місті бути не може, але вона й не потрібна, адже Ватикан – це й так місто.