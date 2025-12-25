Українці у Європі 2025: у яких країнах їх найбільше та де не варто розраховувати на допомогу

Чимало українців наразі живуть за кордоном, а чимало думають про переїзд та обирають країну, яка найкраще підійде для життя. І є дві країни, які прийняли найбільше біженців.

З початку повномасштабного вторгнення чимало українців виїхали за кордон – і найбільше їх прийняла Німеччина, повідомляє 24 Канал з посиланням на Statista.

Де в Європі найбільше українських біженців?

Станом на травень 2025 року у Європі загалом проживало 5,1 мільйона українських біженців, а по всьому світу – 5,6 мільйона. Більшість з них їхали, перетинаючи кордон з Польщею.

Європейський Союз надає українцям тимчасовий захист, що означає доступ до житла, соціального забезпечення та охорони здоров'я. Також біженці мають можливість працювати в Європі й навчатися у місцевих школах і університетах.

Ось 10 країн, де українців наразі найбільше:

Німеччина – 1 217 680;

Польща – 994 180;

Чехія – 374 310;

Велика Британія – 254 580;

Іспанія – 239 670;

Румунія – 184 500;

Італія – 173 740;

Словаччина – 144 110;

Молдова – 131 490;

Нідерланди – 123 960.

Цікаво! А ось найменше українських біженців у Боснії та Герцеговині – там їх опинилося всього 270.

В яких країнах найкраща соціальна допомога для українців?

У різних країнах Європи українські біженці можуть претендувати на різну соціальну допомогу, а в деяких – її немає взагалі. Наприклад, Німеччина вже розмірковує про скорочення виплат для українських біженців, а ось в деяких інших країнах безплатне житло не можуть отримати мешканці західних областей.

Німеччина

У Німеччині наразі українці отримують такі самі виплати, як безробітні німці. На одного дорослого допомога становить 563 євро на місяць, а також оплачується оренда житла у певних цінових рамках. Крім того, передбачається повне медичне страхування. Саме Німеччина є однією з країн з найкращим соціальним забезпеченням для біженців, пише DW.

Втім, вже не вперше прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер вимагає скасувати преференції біженців з України – адже вони отримують більші соціальні виплати та краще медичне забезпечення, ніж біженці з інших країн. Відтак, українці, котрі прибули з 1 квітня 2025 року та прагнутимуть отримати тимчасовий захист у Німеччині, отримуватимуть менші соціальні виплати – замість 563 євро лише 353 – 441.

Звернімо увагу! У Німеччині зараз українці з першого ж дня мають доступ до ринку праці, а також мають можливість пройти мовні курси та різноманітні курси з підвищення кваліфікації, аби знайти роботу.

Бельгія

У Бельгії дорослі біженці з України отримують близько 1300 євро на людину щомісяця. Ця виплата індексується, і з 2022 року неодноразово зростала. Бельгія – це країна, що має найкращий соціальний захист для українців.

У разі потреби українські біженці можуть проживати у державних притулках, а також є можливість отримати субсидію на купівлю медикаментів, одягу й навіть меблів.



Бельгія пропонує найкращий соцзахист для українців / Фото Pexels

Велика Британія

У Великій Британії на соціальні виплати можуть розраховувати діти та пенсіонери. Діти – 30 євро на першу дитину, і на кожну наступну – близько 20 євро. Також дошкільнята можуть отримати певну додаткову допомогу. Пенсіонери отримують приблизно 230 євро на тиждень.

Люди працездатного віку також отримують різні види допомоги, але їх дуже складно обчислити через те, що вони сильно залежать від індивідуальних обставин.

У Великій Британії також існує програма Homes for Ukraine – вона заохочує приватних осіб надавати біженцям-українцям безплатне житло, за що потім можна отримати компенсацію приблизно у 400 євро щомісяця.

В яких країнах зменшують соціальну допомогу для українців?

Польща

У Польщі поточних виплат для біженців немає – а не так давно уряд скасував навіть разову допомогу, що становила приблизно 70 євро на дорослу людину. В Польщі українці можуть отримати персональний ідентифікаційний номер, з яким можна працювати та навчатися, а також отримувати безплатну медичну допомогу.

Окрім того, в Польщі є можливість отримати допомогу на дітей – на першу дитину приблизно 190 євро, на наступних – вже дещо менше.

Також з 1 листопада 2025 року у Польщі більшість категорій українців більше не матимуть права на безплатне проживання у гуртожитках чи центрах для біженців. Безплатне житло надається тільки найвразливішим категоріям населення, а решта мають шукати житло самостійно.

Угорщина

В Угорщині претендувати на тимчасовий захист можуть не всі українці – деякі західні області визнані "безпечними" для життя. Human Rights Watch повідомляє, що через те, що вихідцям з західних областей не надають житла, тисячі українців в Угорщині залишилися без даху над головою.

Дорослі, що мають статус тимчасового захисту, отримують приблизно 55 євро на місяць, а на дитину – приблизно 34 євро.

Швеція

У Швеції ж українці отримують не щомісячну допомогу, а щоденну виплату, що становить у перерахунку приблизно 180 – 190 євро на місяць. На дітей можна отримати додаткову допомогу у 140 євро. Додатково для дітей держава може надавати кошти на зимовий одяг чи, наприклад, дитячий візок.

А ось повного медичного забезпечення для українців у Швеції немає – безплатно надається лише екстрена допомога чи невідкладні медичні послуги.



У Швеції українці отримують безплатно лише екстрену допомогу / Фото Pexels

Іспанія

Ще з осені 2023 року Іспанії припинила фінансову допомогу для українських біженців – втім, програми підтримки для найменш захищених категорій населення періодично запускають благодійні організації.

Деякі категорії населення можуть спробувати оформити Ingreso Mínimo Vital – це соціальна виплата для малозабезпечених. Її сума становить 500 – 800 євро на дорослу людину та 1200 – 2000 євро для сімей з дітьми.

Що може змінитися для українців у Європі?

Тимчасовий захист діятиме до 4 березня 2027 року – і попри те, що рішення про нього ухвалюється на рівні ЄС, деякі країни вже мають власні рішення, або ж готуються їх запровадити. Уряди братимуть до уваги думку місцевих роботодавців, що вже мають працівників-українців, пише BBC.

І після завершення тимчасового захисту в низці країн працевлаштовані українці зможуть залишитися на інших умовах. Зокрема, Чехія, третя країна за кількістю прийнятих українських біженців, вже з 1 квітня 2025 року відкрила можливість отримати довготривалий дозвіл на проживання громадянам України, які вже мають тимчасовий захист. Втім, і критерії для його отримання досить суворі:

мати річний дохід до сплати податків понад 440 000 крон (близько 1450 євро на місяць);

не отримувати гуманітарної допомоги від держави з липня 2024 року;

мати офіційне працевлаштування й сплачувати податки;

не мати судимостей чи заборгованостей за страхування;

гарантувати відвідування школи дітьми.

І в Польщі в українців може незабаром з'явитися можливість отримати "карту побиту" – трирічний національний статус. Для цього потрібно хоча б впродовж року безперервно мати тимчасовий захист.

Також нові пропозиції щодо біженців з України формують вже й у Німеччині, Австрії, Італії, Естонії та Латвії.