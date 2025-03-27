З ними роблять огидні речі: покоївка назвала речі в готелі, яких нізащо не слід торкатися

Хоча прибирання номерів у готелях загалом відповідає високим стандартам між заїздами гостей, не всі предмети в номерах підтримуються в належному стані. Певні речі можуть бути використані не за призначенням, що потенційно створює додаткові ризики для гостей.

Покоївка поділилася своїм досвідом і попередила, яких предметів краще уникати під час наступного візиту до готелю. Про це пише 24 Канал з посиланням на The List.

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Яких речей в готелі не варто торкатися

Кавоварки та посуд

Покоївка готелю висловила занепокоєння щодо чистоти кавоварок та скляного посуду в готельних номерах, заявивши, що ніколи не користується цими предметами сама. За її словами, багато покоївок просто протирають ці прилади ганчіркою, замість того, щоб замінювати їх після перебування кожного гостя.

Натомість радить гостям приносити власний посуд для забезпечення чистоти. Тим, хто вирішив скористатися кавоваркою в номері, рекомендує ретельно оглянути її перед використанням.

Відра для льоду

Наступний предмет, який покоївка настійно не радить використовувати, – це відра для льоду. Їх часто використовують для домашніх тварин або просто як додаткову місткість для пиття, що може призвести до неприємних наслідків.

Покривала на ліжку

Коли покоївка заходить в номер – одразу ж знімає покривало. Оскільки постільні покривала, як правило, змінюються нечасто, зазвичай лише раз на рік або за наявності помітних плям.

Покривала часто служать місцем для накопичення мікробів і бруду, оскільки не піддаються регулярному пранню,

– каже вона.

Щоб мінімізувати контакт, рекомендує якнайшвидше зняти покривало і попросити чисту ковдру.

Пульт дистанційного керування

У нещодавній дискусії в TikTok користувач висвітлив загальне занепокоєння щодо чистоти зручностей у готельних номерах, зокрема пульта дистанційного керування. Коментатор розповів, що їхня мати має унікальний підхід до гігієни: вона бере з собою поліетиленовий пакет, яким накриває пульт дистанційного керування, щоб не торкатися до нього голими руками.



Покоївка радить не торкатися пультів у готелі / Фото Unsplash

Хоча пульти дистанційного керування можуть виглядати чистими, їх часто лише протирають.

Душові приналежності

Ці широко використовувані засоби, часто в зручній упаковці, можуть стати розсадником бактерій, якщо ними користується багато гостей без належної заміни. Покоївка готелю розповіла, що такі туалетні приналежності не завжди поповнюються після кожного відвідувача, особливо в невеликих закладах, що збільшує ризик забруднення.

Для забезпечення особистої безпеки та гігієни рекомендує брати з собою власні туалетні приналежності.

Персональні речі попередніх гостей

Деякі предмети, ненавмисно залишені попередніми гостями, можуть залишатися в готельних номерах, якщо персонал не виявляє і не прибирає їх. Вони можуть варіюватися від особистого одягу та косметики до використаних туалетних засобів. Їх краще не торкатися, а повідомити адміністрацію.

До слова, раніше 24 Канал розповідав про речі, які можуть здивувати в Італії.