Житло біля моря за "безцінь": де в ЄС українцям найпростіше купити будинок

В одній з країн ЄС українцям досить просто купити житло. По-перше, там порівняно низькі ціни, по-друге – процедура придбання нерухомості дуже проста.

Мовиться про Болгарію. Українці часто купують там житло, особливо біля моря. Про це пише 24 Канал.

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Ціни на житло в Болгарії

У Болгарії справді доступні ціни на нерухомість. Наприклад, вартістю будинку в селі або невеличкої квартири у курортній зоні – від 20 – 30 тисяч євро.

Скільки коштує житло в Болгарії:

Квартира біля моря (Сонячний берег, Варна, Бургас) – від 30 – 50 тисяч євро;

Будинок у селі чи маленькому місті – від 20 – 40 тисяч євро;

Квартира в центрі столиці, Софії – від 70 – 100 тисяч євро.



У Болгарії найнижчі ціни на житло в ЄС / Pexels

Чи потрібні якісь дозволи

Процедура придбання нерухомості у Болгарії насправді проста. Єдине, що дійсно необхідно – це закордонний паспорт.

Для купівлі будинку чи квартири не потрібна жодна віза, якщо ви не плануєте жити там на постійній основі. До прикладу, в країні можна перебувати в межах безвізу до 90 днів кожні 180 днів.

Так, покупка нерухомості не дає автоматичного права на проживання в країні, але можна подати документи на довгострокову візу типу D, а згодом на посвідку на постійне проживання.

І якраз наявність власного житла буде великою перевагою при оформленні посвідки.

До слова, нагадаємо, що 1 січня 2025 року Болгарія нарешті повністю приєдналася до Шенгенської зони – тепер там немає кордонів з іншими країнами ЄС.