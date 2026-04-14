Не Варшава: яке місто несподівано стало лідером за зарплатами у Польщі
- На початку 2026 року Краків випередив Варшаву за рівнем середньої зарплати, досягнувши 11 600 злотих брутто.
- Найвищі зарплати у Кракові зосереджені в ІТ та телекомунікаціях, з можливістю перевищити середні показники на 40%.
На початку 2026 року в Польщі змінився неочікуваний лідер за рівнем зарплат. Хоча традиційно перше місце асоціюється з Варшавою, цього разу найвищі середні заробітки зафіксували у Кракові. Саме там працівники середніх і великих компаній отримують більше, ніж у столиці.
Про це мовиться у звіті статистичного управління Кракова.
Як змінився лідер рейтингу?
Середня зарплата у Кракові в лютому 2026 року становила 11 600 злотих брутто. Це найвищий показник серед великих і середніх підприємств (із понад 10 працівниками). Для порівняння, у Варшаві середня зарплата склала 11 200 злотих брутто. Водночас столиця все ще залишається лідером, якщо враховувати всі підприємства – незалежно від їхнього розміру.
Де платять найбільше?
У Кракові найвищі доходи традиційно зосереджені у:
- ІТ та телекомунікаціях,
- науково-технічній сфері.
У цих галузях зарплати можуть бути на 40% вищими за середній рівень, що і піднімає загальну статистику міста.
Хто ще у топі?
До лідерів також увійшли:
- Гданськ,
- Познань.
У цих містах середні зарплати перевищили 10 000 злотих брутто. Хороший результат показали і Катовіце – близько 9 700 злотих брутто.
Найнижчі зарплати зафіксували у Кєльце – 7 570 злотих брутто. Також не дотягнули до позначки 8 000 злотих:
- Ольштин,
- Білосток.
- Гожув-Велькопольськи.
Розрив між містами вражає: різниця між найвищою і найнижчою середньою зарплатою перевищує 4 000 злотих брутто. Це означає, що місце проживання в Польщі може суттєво впливати на рівень доходів. Як зазначає Instytut Jezykowy, середня зарплата в Польщі становить приблизно 8700 – 8900 злотих брутто, що показує, наскільки великі міста випереджають середній рівень.
Що це означає для українців?
Для українців, які планують працювати або вже живуть у Польщі, ці дані дають чіткий орієнтир. Найвищі зарплати зараз зосереджені у великих містах із розвиненим ІТ-сектором і міжнародними компаніями – передусім у Кракові та Варшаві. Водночас варто враховувати не лише рівень доходів, а й вартість життя, яка у містах-лідерах також значно вища.
