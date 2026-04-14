Не Варшава: яке місто несподівано стало лідером за зарплатами у Польщі

На початку 2026 року в Польщі змінився неочікуваний лідер за рівнем зарплат. Хоча традиційно перше місце асоціюється з Варшавою, цього разу найвищі середні заробітки зафіксували у Кракові. Саме там працівники середніх і великих компаній отримують більше, ніж у столиці.

Про це мовиться у звіті статистичного управління Кракова.

Як змінився лідер рейтингу?

Середня зарплата у Кракові в лютому 2026 року становила 11 600 злотих брутто. Це найвищий показник серед великих і середніх підприємств (із понад 10 працівниками). Для порівняння, у Варшаві середня зарплата склала 11 200 злотих брутто. Водночас столиця все ще залишається лідером, якщо враховувати всі підприємства – незалежно від їхнього розміру.

Де платять найбільше?

У Кракові найвищі доходи традиційно зосереджені у:

ІТ та телекомунікаціях,

науково-технічній сфері.

У цих галузях зарплати можуть бути на 40% вищими за середній рівень, що і піднімає загальну статистику міста.

Хто ще у топі?

До лідерів також увійшли:

Гданськ,

Познань.

У цих містах середні зарплати перевищили 10 000 злотих брутто. Хороший результат показали і Катовіце – близько 9 700 злотих брутто.



У Кракові найбільші зарплати / Фото Unsplash

Найнижчі зарплати зафіксували у Кєльце – 7 570 злотих брутто. Також не дотягнули до позначки 8 000 злотих:

Ольштин,

Білосток.

Гожув-Велькопольськи.

Розрив між містами вражає: різниця між найвищою і найнижчою середньою зарплатою перевищує 4 000 злотих брутто. Це означає, що місце проживання в Польщі може суттєво впливати на рівень доходів. Як зазначає Instytut Jezykowy, середня зарплата в Польщі становить приблизно 8700 – 8900 злотих брутто, що показує, наскільки великі міста випереджають середній рівень.

Що це означає для українців?

Для українців, які планують працювати або вже живуть у Польщі, ці дані дають чіткий орієнтир. Найвищі зарплати зараз зосереджені у великих містах із розвиненим ІТ-сектором і міжнародними компаніями – передусім у Кракові та Варшаві. Водночас варто враховувати не лише рівень доходів, а й вартість життя, яка у містах-лідерах також значно вища.

