Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном "Маленький шматочок України": ялинку британського уряду прикрасила незвична іграшка
26 грудня, 17:19
2

"Маленький шматочок України": ялинку британського уряду прикрасила незвична іграшка

Марина Блохіна
Основні тези
  • Ялинку біля офісу британського уряду на Даунінг-стріт прикрашає жар-птиця, виготовлена у Тернополі.
  • Ця прикраса символізує світло, оновлення та життєдайну силу сонця, а також є нагадуванням про стійкість і надію України.

Біля офісу очільника британського уряду на Даунінг-стріт вже встановили ялинку, і її прикрашає виготовлена у Тернополі жар-птиця – особливий виріб українських майстрів.

Саму верхівку новорічної ялинки біля британського уряду прикрашає виріб ручної роботи з України – жар-птиця, повідомляє 24 Канал з посиланням на посольство Великої Британії в Україні

Цікаво Екскременти стікають прямо у море: ЄС розкритикував дуже популярний острів в Іспанії

Що відомо про ялинку біля офісу британського уряду?

Якщо придивитися уважно до нещодавно встановленої ялинки біля офісу британського уряду, на її вершечку можна помітити незвичну прикрасу – жар-птицю. Вона була виготовлена у Тернополі. 

Придивіться уважніше до дерева на Даунінг-стріт, і ви знайдете маленький шматочок України,
 – написали у посольстві.

Жар-птиця виготовлена вручну та символізує світло, оновлення та життєдайну силу сонця. Окрім того, згідно з повір'ями, пір'я жар-птиця приносить натхнення, удачу та захист там, хто його знаходить. 

Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні?  Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.

Також британські дипломати додали, що у ці часи темряви "жар-птиця на ялинці Даунінг-стріт є постійним нагадуванням про стійкість, силу та надію України". 

Що ще варто побачити напередодні Нового року?

  • Напередодні свят точно слід побачити кілька особливих ялинок у Європі – вони вважаються найкрасивішими у світі, а деякі з них навіть б'ють рекорди за висотою. 

  • Тим часом у Єгипті для туристів відкрилася нова пам'ятка – Колоси Мемнона. Ці гігантські статуї зображають фараона Аменхотепа III. 