"Маленький шматочок України": ялинку британського уряду прикрасила незвична іграшка
- Ялинку біля офісу британського уряду на Даунінг-стріт прикрашає жар-птиця, виготовлена у Тернополі.
- Ця прикраса символізує світло, оновлення та життєдайну силу сонця, а також є нагадуванням про стійкість і надію України.
Біля офісу очільника британського уряду на Даунінг-стріт вже встановили ялинку, і її прикрашає виготовлена у Тернополі жар-птиця – особливий виріб українських майстрів.
Саму верхівку новорічної ялинки біля британського уряду прикрашає виріб ручної роботи з України – жар-птиця, повідомляє 24 Канал з посиланням на посольство Великої Британії в Україні.
Що відомо про ялинку біля офісу британського уряду?
Якщо придивитися уважно до нещодавно встановленої ялинки біля офісу британського уряду, на її вершечку можна помітити незвичну прикрасу – жар-птицю. Вона була виготовлена у Тернополі.
Придивіться уважніше до дерева на Даунінг-стріт, і ви знайдете маленький шматочок України,
– написали у посольстві.
Жар-птиця виготовлена вручну та символізує світло, оновлення та життєдайну силу сонця. Окрім того, згідно з повір'ями, пір'я жар-птиця приносить натхнення, удачу та захист там, хто його знаходить.
Також британські дипломати додали, що у ці часи темряви "жар-птиця на ялинці Даунінг-стріт є постійним нагадуванням про стійкість, силу та надію України".
