"Маленький шматочок України": ялинку британського уряду прикрасила незвична іграшка

Біля офісу очільника британського уряду на Даунінг-стріт вже встановили ялинку, і її прикрашає виготовлена у Тернополі жар-птиця – особливий виріб українських майстрів.

Саму верхівку новорічної ялинки біля британського уряду прикрашає виріб ручної роботи з України – жар-птиця, повідомляє 24 Канал з посиланням на посольство Великої Британії в Україні.

Що відомо про ялинку біля офісу британського уряду?

Якщо придивитися уважно до нещодавно встановленої ялинки біля офісу британського уряду, на її вершечку можна помітити незвичну прикрасу – жар-птицю. Вона була виготовлена у Тернополі.

Придивіться уважніше до дерева на Даунінг-стріт, і ви знайдете маленький шматочок України,

– написали у посольстві.

Жар-птиця виготовлена вручну та символізує світло, оновлення та життєдайну силу сонця. Окрім того, згідно з повір'ями, пір'я жар-птиця приносить натхнення, удачу та захист там, хто його знаходить.

Також британські дипломати додали, що у ці часи темряви "жар-птиця на ялинці Даунінг-стріт є постійним нагадуванням про стійкість, силу та надію України".

