В Японії запустять автобуси зі спальними місцями, щоб туристи не витрачались на готелі

На тлі сплеску туризму в Японії у 2024 році мандрівники стали частіше їздити на нічних автобусах замість того, щоб бронювати готелі – це допомагає заощадити кошти. Японці вирішили піти на зустріч таким мандрівникам, запустивши для них автобуси зі спальними місцями.

У Японії планують запустити нічні автобуси зі спеціальними відкидними кріслами, які трансформуватимуться в повноцінні горизонтальні ліжка для сну. Про це пише 24 Канал із посиланням на Nikkei Asia.

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Мрія багатьох туристів: якими будуть автобуси зі спальними місцями

Туристи часто беруть нічні рейси, щоб уникнути зайвої дорогої ночівлі в готелях. Це економить багато грошей у мандрах, однак дуже незручно.

Тепер туристи в Японії зможуть проїхати велику відстань у нічний час комфортніше. Перший такий автобус від компанії Kochi Ekimae Kanko вийде на маршрут у тестовому режимі 4 березня 2025 року.

Багато хто вважає нічні автобуси дешевими, але незручними. Я хочу надати їм можливість розкладати сидіння і перетворити автобуси на найкращий варіант пересування,

– заявив президент Kochi Ekimae Kanko Акітоші Умебара.

Автобус отримав назву Sommeil Profond (від французької "глибокий сон"). Він буде розрахований на 24 пасажирів, для яких передбачено 12 двоярусних ліжок.

Sommeil Profond щодня курсуватиме з японської столиці Токіо до префектури Кочі на півдні країни, відстань до якої – 700 кілометрів.

Впродовж випробувального періоду квиток коштуватиме 7 300 японських єн (близько 1 965 гривень). Після офіційного запуску його вартість підіймуть до 14 000 єн (приблизно 3 770 гривень).