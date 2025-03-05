Край багаторічним затримкам: у ЄС назвали дату запуску системи в'їзду/виїзду EES

Довгоочікувана система в'їзду/виїзду (EES), ініціатива з цифрового управління кордонами, має запрацювати в усіх країнах Європейського Союзу вже цього року. Її запуск неодноразово відкладали, але зараз офіційні особи підтверджують, що система все ж буде впроваджена.

Попередні терміни – жовтень 2025 року, з поступовим впровадженням протягом шести місяців. Про це пише 24 Канал з посиланням на Euronews.

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У ЄС домовилися про поетапний запуск системи EES

Міністри внутрішніх справ у Брюсселі досягли домовленості, яка може призвести до початку роботи систему в'їзду/виїзду вже цієї осені. Однак, урядовці ще не встановили конкретну дату запуску.

У держав-членів тепер буде два варіанти:

запустити нову систему відразу; запустити її в кілька етапів протягом шестимісячного перехідного періоду.

Через 6 місяців – наприкінці першого кварталу 2026 року – усі держави-члени ЄС мають розпочати збирати біометричні дані осіб, які перетинають їх кордон.

Поетапний підхід не був частиною початкового законопроєкту. Однак після інклюзивної зустрічі в листопаді ця альтернатива була запропонована як життєздатне рішення для виходу з тривалого глухого кута і, нарешті, введення в дію довгоочікуваної системи.

Жовтень – це наш горизонт,

– заявив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Томаш Сімоняк.

Польща, яка наразі головує в Раді ЄС, має намір очолити переговори з Європейським парламентом щодо остаточної угоди про зміни. Урядовці очікують, що переговори пройдуть гладко.

Що таке система в'їзду/виїзду EES

EES – це комплексна реформа щодо модернізації перевірок паспортів. Його головна мета – модернізувати перевірки на зовнішніх кордонах ЄС і замінити традиційне фізичне проставлення печаток у паспортах.

Новий метод реєстрації застосовуватимуть для громадян країн, що не є членами ЄС, які відвідують Європейський Союз з метою туризму, відпустки або з діловими цілями, дозволяючи перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду.

Після того, як система запрацює, особи повинні будуть пред'явити свої паспорти, сфотографуватися і пройти сканування відбитків пальців в рамках процесу реєстрації.

Збір біометричних даних та обмін інформацією в режимі реального часу, спрямовані на розв'язання проблем прострочення короткострокових віз та шахрайства на кордоні.

Реформу ухвалять усі держави-члени ЄС, за винятком Кіпру та Ірландії, а також чотири країни-учасниці Шенгенської зони – Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. Паспорти на Кіпрі та в Ірландії, як і раніше, штампуватимуть вручну.