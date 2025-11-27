У ЄС ухвалили нові правила скасування безвізу: чи загрожує це Україні

Європейський Союз офіційно ухвалив оновлений механізм, який дозволяє швидше й простіше призупиняти безвізовий режим для громадян третіх країн. У середу в Європейському парламенті відбулася церемонія підписання відповідного акта – документ набуде чинності в середині грудня, на двадцятий день після підписання.

Про це повідомив у X кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає 24 Канал.

Що змінюється?

Новий регламент дає Євросоюзу більше інструментів для реагування на порушення з боку держав, що користуються правом безвізового в'їзду.

Відтепер ЄС зможе призупиняти безвіз, якщо:

країна не дотримується візової політики ЄС;

спостерігається погіршення відносин із ЄС, зокрема у зв'язку з порушеннями прав людини;

держава створює інші ризики для безпеки чи міграційної системи.

Як пише consilium.europa.eu, регламент також змінює сам порядок запуску механізму:

первинне призупинення безвізу триватиме до 12 місяців (замість нинішніх 9);

цей період можна буде продовжити ще на 24 місяці (замість 18).

Таким чином ЄС отримує можливість швидше реагувати на порушення та довше утримувати призупинення режиму, якщо проблеми не усуваються.



У ЄС остаточно затвердили нові правила позбавлення безвізу / Фото Unsplash

Чого очікувати далі?

Ухвалені зміни офіційно набудуть чинності вже в грудні. Після цього ЄС зможе оперативніше оцінювати поведінку країн із безвізом – включно з Україною, країнами Балкан, Латинської Америки та Близького Сходу – і застосовувати оновлений механізм у разі необхідності.

Чи варто українцям переживати?

Фахівці зазначають, що нові правила не спрямовані проти України й не створюють для нас негайних ризиків. Механізм оновили, щоб ЄС міг оперативніше реагувати на країни, які порушують міграційні норми. Експерти наголошують, що ризики можуть виникнути лише у разі різкої зміни політики країни – наприклад, відмови виконувати домовленості щодо контролю міграції або грубих порушень прав людини. Наразі ж таких підстав немає.

Що відомо про безвіз між Україною та ЄС?