Першу партію квитків на Євробачення розкупили за лічені хвилини. Однак організатори запевнили, що це була не остання хвиля продажу квитків.

Крім цього, буде окрема можливість і для тих, хто не встигне вчасно вихопити омріяний квиток. Про це пише 24 Канал.

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Скільки коштують квитки на Євробачення 2025

Продаж квитків на пісенний конкурс Євробачення 2025 запустили 29 січня 2025 року. Ціни варіюються від 10 до 350 швейцарських франків залежно від обраного шоу (їх є 9 видів) та місця розташування в залі.

Так, розпродаються квитки місця не лише на півфінали та фінал, а й на репетиції та шоу попереднього перегляду. Звісно, квитки на фінальне шоу у прямому ефірі є найдорожчими.

Загалом доступні такі типи квитків:

Фан-зона (підлога арени, стоячі місця);

Сидячі 1, 2 і 3 категорії;

Сидячі місця з обмеженим оглядом;

Місця для людей на інвалідних візках.

Ціни на квитки у перший та другий півфінали (прямий ефір):

Стоячі місця 270 франків Сидячі 1, 2, 3 категорії 250, 230 та 170 франків Сидячі з обмеженим оглядом 70 франків Місця для людей з інвалідністю 170 франків

Ціни на квитки у фінальне шоу (прямий ефір):

Стоячі місця 350 франків Сидячі 1, 2, 3 категорії 330, 295 та 220 франків Сидячі з обмеженим оглядом 90 франків Місця для людей з інвалідністю 220 франків

Однак попит настільки високий, що першу партію квитків на всі шоу у прямому ефірі розкупили всього за 7 хвилин. Це при тому, що їх могли придбати лише ті, хто заздалегідь зареєструвався. На одну людину відпускали не більше чотирьох квитків.

Тим часом квитки на репетиції та шоу попереднього перегляду розлетілися за 20 хвилин.



Квитки на Євробачення 2025 розлітаються дуже швидко / Інстаграм Євробачення

Пісенна арена вміщує 60 000 глядачів, й організатори закликали чекати наступні партії квитків. Конкретні дати для інших хвиль продажу оприлюднять згодом. Але, за чутками, другу партію запустять вже у лютому.

Крім цього, Євробачення анонсувало створення онлайн-платформи, де люди зможуть безпечно перепродати свої квитки фанатам, які не встигли придбати їх вчасно.

Організатори наголошують, що ця платформа буде для тих, хто не зможе прийти на шоу, й квитки можна буде пропонувати лише за номінальною вартістю.