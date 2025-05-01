Скільки країн беруть участь у Євробаченні 2025: остаточний список

Вже у травні 2025 року у Швейцарії відбудеться Євробачення. За кілька тижнів Базель зустрічатиме представників з різних країн Європи.

У Євробаченні 2025 візьмуть участь 37 країн. Спочатку планувалося 38 учасників, але Молдова відмовилася від участі. Про це пише 24 Канал.

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Коли Євробачення 2025?

Країни змагатимуться у двох півфіналах 13 та 15 травня. А гранд-фінал відбудеться 17 травня 2025 року.

Список країн-учасниць Євробачення 2025

Албанія;

Вірменія;

Австралія;

Австрія;

Азербайджан;

Бельгія;

Хорватія;

Кіпр;

Чехія;

Данія;

Естонія;

Фінляндія;

Франція;

Грузія;

Німеччина;

Греція;

Ісландія;

Ірландія;

Ізраїль;

Італія;

Латвія;

Литва;

Люксембург;

Мальта;

Чорногорія;

Нідерланди;

Норвегія;

Польща;

Португалія;

Сан-Марино;

Сербія;

Словенія;

Іспанія;

Швеція;

Швейцарія;

Україна;

Велика Британія.

До фіналу автоматично проходять "Велика п’ятірка": Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія, а також Швейцарія, адже вона – країна-господар.

З кожного півфіналу до них приєднаються по 10 найкращих учасників з кожного півфіналу. Загалом буде 26 фіналістів.