Єврокомісія нарешті офіційно обмежила видачу шенгенських віз росіянам

Європейська комісія ухвалила рішення про припинення видачі багаторазових шенгенських віз громадянам Росії. Відтепер росіяни зможуть отримувати лише одноразові короткострокові візи, і кожен новий в'їзд до ЄС вимагатиме нової заявки.

Про це пише литовське видання LRT.lt, передає 24 Канал.

Що це змінює?

Єврокомісія пояснює, що це рішення спрямоване на посилення контролю за заявниками з Росії та мінімізацію ризиків для безпеки держав-членів ЄС.

Важливо! Багаторазові візи дозволяли громадянам Росії вільно перетинати кордони Євросоюзу упродовж тривалого часу, тоді як одноразова віза обмежує строк й умови перебування.

Ми повинні адаптувати візові правила до поточної ситуації. Це дозволить нам ретельніше перевіряти кожного російського заявника та знизити ризики безпеки,

– мовиться у рішенні Єврокомісії, передає Politico.

Що змінюється?

багаторазові шенгенські візи для росіян скасовані;

подавати документи доведеться щоразу заново, навіть якщо попередні поїздки вже були;

процедури перевірки заявників будуть посилені.

Згідно із заявою Єврокомісії, такий крок пов'язаний із "зростаючими загрозами безпеці", а також з військовою агресією Росії проти України, що триває з 2022 року.

Що цьому передувало?