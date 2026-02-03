7 несподіваних причин, через які вас можуть вигнати з літака

Політ на літаку – це водночас захопливо і досить стресово. І багато людей помилково думають, що якщо вони пройшли перевірку безпеки, то вже точно відправляться в омріяну подорож. Втім, є кілька нюансів.

Висадка людини з рейсу – це явище значно рідкісніше, ніж можна припустити за кількістю вірусних відео в соцмережах, але таке все ж трапляється – і іноді з причин, про які мандрівники навіть не підозрюють, пише Travel+Leisure.

Цікаво "Сміттєва диктатура": ось за що в Італії легко отримати штраф у 150 євро

За що можуть відмовити у посадці на літак?

Деструктивна, насильницька чи агресивна поведінка

Пасажирів можуть зняти з рейсу за агресивну поведінку, погрози та перешкоджання членам екіпажу у виконанні їхніх обов'язків. Щойно пасажир відмовляється виконувати інструкції, загострює конфронтацію, або ж відволікає екіпаж під час посадки чи керування, це стає проблемою безпеки.

Порушення дрес-коду

Багато мандрівників навіть не підозрюють, що авіакомпанії мають дрес-коди, і в рідкісних випадках порушення цих правил можуть призвести до відмови у посадці чи зняття з рейсу. Більшість компаній покладаються на відкриті формулювання, і окремі члени екіпажу можуть визначати, який одяг вважається належним, пише Daily Passport.

Для того, аби напевне уникнути проблем, краще не одягати нічого з непристойною чи образливою лексикою, а також надмірно відвертий одяг.

Погана гігієна

Так, як би незвично це не звучало, погана гігієна пасажира цілком може бути підставою для зняття з рейсу. Різкий запах тіла, що викликає скарги від інших пасажирів, чи який екіпаж вважає неприйнятним, може вважатися порушенням порядку.

Суперечки щодо місць

Конфлікти, пов'язані з місцями, легко можуть призвести до зняття з рейсу. Це стосується і відмови виконання інструкцій екіпажу щодо розподілу місць, ескалацію скарг на пасажирів поруч, або будь-яке перетворення незначного роздратування на відкриту конфронтацію.

Публічне сп'яніння

Так, посадка у стані алкогольного сп'яніння може стати причиною, чому екіпаж взагалі не допустить вас на літак. Причина проста: неналежна поведінка може швидко поширитися та створити загрозу безпеці – особливо коли мовиться про перебування у тісному салоні на висоті близько 9 кілометрів.

Куріння чи вейпінг

На борту літака заборонено курити, зокрема й у туалетах – і порушення цього правила екіпаж сприймає досить серйозно, адже можуть спрацювати детектори диму та створити загрозу безпеці. Тут мовиться не тільки про зняття з рейсу, але й про майбутню зустріч з правоохоронцями та штрафи

Хворий чи заразний вигляд

Авіакомпанії несуть відповідальність за здоров'я та безпеку усіх пасажирів на борту, тож якщо пасажир має хворий чи потенційно заразний вигляд, екіпаж може вирішити, що цій людині подорожувати небезпечно.

Що ще потрібно знати перед польотом літаком?