У Таїланді знімають заборону, що існувала пів століття: це має привабити нових туристів

Таїланд – країна, що відома своїми неймовірними пляжами, ухвалила рішення послабити заборону на алкоголь, що залишалася чинною протягом багатьох років.

Протягом майже половини століття у Таїланді було заборонено продавати алкоголь у другій половині дня – та вже зараз цей закон скасований, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Чому у Таїланді існувала заборона на алкоголь?

Закон, що забороняв продавати алкоголь з 14:00 до 17:00 ввели ще 1972 року – і головним чином він існував для того, аби уникнути вживання алкоголю державними службовцями у робочий час. Втім, це обмеження вже давно дратує туристів країни, що відома своїми яскравими вечірками.

Тож за кілька тижнів до Різдва та Нового року, що є піковими для туризму у Таїланді, країна вирішила послабити заборону. Протягом наступних 180 днів продавати алкоголь можна буде з 11:00 до півночі, а тим часом спеціальний комітет вивчатиме вплив послаблення заборони.

Ще кілька днів тому порушники заборони могли отримати чималий штраф у розмірі до 10 000 бат, тобто 313 доларів США. Прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул, що обійняв посаду у вересні, пообіцяв повернути туристів до країни та відновити економіку.

У минулому були побоювання, що державні службовці таємно виходитимуть випити, але зараз інші часи,

– заявив він.

Окрім того, у міжнародних аеропортах дозволено продавати алкоголь поза дозволеним часом як виняток, пише Bangkok Post.

Що ще потрібно знати туристам?