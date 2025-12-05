Укр Рус
Закордон Туризм У Таїланді знімають заборону, що існувала пів століття: це має привабити нових туристів
5 грудня, 15:19
2

У Таїланді знімають заборону, що існувала пів століття: це має привабити нових туристів

Марина Блохіна
Основні тези
  • Таїланд скасував заборону на продаж алкоголю з 14:00 до 17:00, що діяла з 1972 року.
  • Новий режим продажу алкоголю діятиме протягом 180 днів, дозволяючи продаж з 11:00 до півночі для приваблення туристів.

Таїланд – країна, що відома своїми неймовірними пляжами, ухвалила рішення послабити заборону на алкоголь, що залишалася чинною протягом багатьох років.

Протягом майже половини століття у Таїланді було заборонено продавати алкоголь у другій половині дня – та вже зараз цей закон скасований, повідомляє 24 Канал з посиланням на  BBC

Цікаво Найкомфортніше для життя місто у світі: переможцем стало несподіване містечко у Європі

Чому у Таїланді існувала заборона на алкоголь?

Закон, що забороняв продавати алкоголь з 14:00 до 17:00 ввели ще 1972 року – і головним чином він існував для того, аби уникнути вживання алкоголю державними службовцями у робочий час. Втім, це обмеження вже давно дратує туристів країни, що відома своїми яскравими вечірками. 

Тож за кілька тижнів до Різдва та Нового року, що є піковими для туризму у Таїланді, країна вирішила послабити заборону. Протягом наступних 180 днів продавати алкоголь можна буде з 11:00 до півночі, а тим часом спеціальний комітет вивчатиме вплив послаблення заборони. 

Ще кілька днів тому порушники заборони могли отримати чималий штраф у розмірі до 10 000 бат, тобто 313 доларів США. Прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул, що обійняв посаду у вересні, пообіцяв повернути туристів до країни та відновити економіку. 

У минулому були побоювання, що державні службовці таємно виходитимуть випити, але зараз інші часи,
 – заявив він. 

Окрім того, у міжнародних аеропортах дозволено продавати алкоголь поза дозволеним часом як виняток, пише Bangkok Post

Що ще потрібно знати туристам?