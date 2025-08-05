Українка, яка проживає в Китаї, розповіла, що там неможливе проведення гендер паті. Це пов'язано із законом, який забороняє дізнаватися стать дитини до її народження.

Так, що вагітним жінкам у Китаї заборонено дізнаватися стать дитини наперед. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @pushkinachina.

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Чому в Китаї не можна дізнаватися стать дитини?

Державний закон Китаю забороняє дізнаватися стать майбутньої дитини. Якщо лікар порушить цю таємницю, його позбавлять ліцензії.

Я думаю, всі з вас чули про закон однієї дитини у Китаї, який призвів до статевого дисбалансу у суспільстві через те, що батьки зазвичай обирали собі хлопчика для того, щоб у них все життя була допомога та підтримка. А дівчат просто позбавлялись. Зараз у Китаї чоловіків набагато більше, ніж жінок. Саме тому і придумали цей закон, за яким ти не можеш дізнатися стать дитину для того, щоб не обирати й тим самим захистити всіх ненароджених жінок,

– розповіла українка.

Жінка розповіла, що коли була вагітна, то прийшла на УЗД та захотіла дізнатися стать своєї дитини. Вона напряму запитала у лікаря, чи це дівчинка, чи хлопчик.

Але проблема в тому, що лікар УЗД і лікар, який введе твою вагітність, це різні лікарі, і зазвичай у Китаї лікар УЗД з тобою зовсім не розмовляє, а просто пише тобі висновок. Тому лікар УЗД мені нічого не сказала, я запитала ще раз, які мені купувати носочки, рожевого чи синього кольору, і вона мені сказала: "купуй такі, які тобі подобаються",

– сказала вона.

Українка розповіла, що до пологів вона так і не дізналася стать своєї дитини.

І, коли вона народила хлопчика, то лікарка, яка вела вагітність українки, зізналася, що вона не раз натякала парі на стать майбутньої дитини. До прикладу, вона запевняла, що дитинка буде "дуже-дуже схожа на тата", але подружжя нічого не зрозуміло.

У Китаї не можна дізнатися стать дитини: дивіться відео

Раніше ми писали про те, що населення Китаю скорочується – вже третій поспіль смертність перевищує народжуваність. Основна причина – та сама "політика однієї дитини".