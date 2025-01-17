Підняли ціни на виготовлення закордонних паспортів: скільки тепер треба платити

Зросли ціни на виготовлення деяких біометричних документів, зокрема закордонних паспортів. Нові ціни почали діяти з 1 січня 2025 року.

Річ у тім, що змінилась вартість бланків на біометрію. Тому піднялись ціни й на оформлення паспортів та посвідок. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на повідомлення Державної міграційної служби.

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Нові ціни на виготовлення документів

Від 1 січня зросла вартість оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Також стало дорожче отримати паспорт громадянина України у формі ID-картки та посвідку на тимчасове та постійне проживання в Україні.

Актуальні ціни на паспорти та посвідки:

Паспорт громадянина України (ID-картка) вперше – безплатно;

Паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів – 558 гривень.

Паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів – 928 гривень.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів – 1042 гривень.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів – 1682 гривень.

Посвідка на постійне проживання в Україні – 1175 гривень.

Посвідка на тимчасове проживання в Україні – 1080 гривень.

Громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2024 року, отримають документи за старою ціною.

Люди, які оплатили адмінпослуги до підняття цін, але заяву для оформлення документів ще не подавали, вимушені будуть доплатити за тарифами, які діятимуть на момент подачі відповідних заяв.