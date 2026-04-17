"Системний провал": в популярних аеропортах Європи черги по 3 – 4 години через запуск EES

Через впровадження нової системи EES у європейських аеропортах вже утворилися багатоденні черги на прикордонному контролі. Причиною є те, що нова система в'їзду/виїзду ЄС вимагає реєстрації персональних та біометричних даних для людей. що не входять до Євросоюзу.

Група авіакомпаній вже закликає Європейську комісію дозволити "повне та часткове призупинення" дії EES аж до кінця літа там, де це потрібно – і це всього за тиждень після запуску системи в'їзду виїзду, пише Euronews.

Які проблеми виникли після запуску системи EES?

Ще на вихідних нова система в'їзду/виїзду ЄС призвела до справжнього хаосу на кордоні в аеропортах, адже черги розтягнулися на три години, а чимало пасажирів застрягли у чужій країні та пропустили свої рейси.

Нову систему запровадили у п'ятницю, 10 квітня, після поетапної підготовки та низки затримок, і наразі вона діє у 29 країнах. Вона змінює ручне проставлення штампів у паспортах цифровими записами в'їздів, виїздів та відмов у в'їзді, а також збирає біометричні дані – зображення обличчя та відбитки пальців.

Вже зовсім скоро після запуску системи кілька авіакомпаній заявили, що основні проблеми, про які вони попереджали раніше, стали реальністю, а одна компанія висловилася навіть різкіше та написала, що тригодинне стояння у черзі на прикордонному контролі – це не "проблема початкового етапу", а "системний збій".

Чому впровадження EES призвело до затримки пасажирів?

Система EES вже діє у країнах Шенгенської зони та вимагає від усіх мандрівників, що не входять до ЄС, проходити нову процедуру реєстрації на кордоні. І саме ця додаткова перевірка спричиняє затримки, пише Visit Ukraine. За оцінками Європейської комісії, в середньому час реєстрації становить 70 секунд. Та на практиці виявилося, що це скоріше 5 хвилин на одну особу.

А для великих аеропортів ця різниця виявилася критично важливою – особливо в години пік.

Один з найбільших збоїв вже стався в Італії – понад 100 пасажирів так і не сіли на свій рейс з Мілана до Манчестера через затримки у паспортному контролі.

Чимало авіакомпаній пропонують відкласти повне запровадження системи аж до жовтня. Втім, Європейська комісія наполягає, що система добре працює у більшості держав-членів, а технічні проблеми, що виявили у деяких країнах, швидко вирішуються.

Наразі найбільші труднощі та черги спостерігаються в аеропортах Франції, Німеччини, Бельгії, Італії, Іспанії та Греції.

