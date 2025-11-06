Значно нижча від середньої: скільки насправді заробляють у Польщі

У Польщі оприлюднили свіжі дані про рівень зарплат, який показує реальну картину доходів працівників. Як з'ясувалося, реальний рівень зарплат часто відрізняється від середніх показників, що зазвичай звучать у медіа.

Скільки заробляють у Польщі – розкаже 24 Канал з посиланням на GUS.

Дивіться також На які вакансії зріс попит восени та які зарплати пропонують роботодавці

Які зарплати у Польщі?

Згідно з оновленою статистикою, медіанна місячна зарплата у травні 2025 року становила 7 082 злотих брутто. Для порівняння, середня зарплата по Польщі у травні становила 8 678,90 злотих брутто, що на 1 596,90 злотих більше.

Важливо! Різниця між медіанною та середньою (арифметичною) зарплатою полягає в тому, як вони обчислюються і що саме відображають. Середня зарплата показує середню суму, яку "в середньому" отримує працівник. А при підрахунку медіанної зарплати впорядковують від найменшої до найбільшої, і беруть суму, яка стоїть посередині.



Середня зарплата майже завжди вища за медіанну, бо її "піднімають" великі доходи невеликої групи людей. Медіана краще показує, скільки реально заробляє більшість людей.

Порівняно з квітнем, коли медіанна зарплата становила 7 262 злотих, у травні відбулося зниження. Тоді різниця між медіаною і середньою була ще більшою – медіана була нижчою на 20,6%.

Нерідко закордоном виникає потреба негайно здійснити грошовий переказ рідним додому. Не кожен сервіс, що є сьогодні на ринку, може гарантувати швидкість надсилання коштів – інколи операція може тривати декілька днів. Але це не про TransferGo! З ним гроші надійдуть за мить.

Це ще не всі відмінності

У звіті також відображено різницю в оплаті праці між чоловіками і жінками. Чоловіки отримували в середньому 7 299,68 злотих, тоді як жінки – 6 897,36 злотих. Дані вказують на наявність гендерного розриву в оплаті праці.



Реальна зарплата в Польщі є значно нижчою від середньої по країні / Фото Africa Images

Які роботи у Польщі найбільш оплачувані?

Як пише MamBiznes.pl, найвищі зарплати в Польщі отримують фахівці з високим рівнем відповідальності та вузькою спеціалізацією.

Серед найбільш оплачуваних професій – лікарі вузького профілю, зокрема анестезіологи та кардіологи. Їхні доходи можуть досягати навіть 30 тисяч злотих брутто на місяць, що робить медицину однією з найбільш прибуткових сфер у країні.

У Польщі змінюються правила оплати праці