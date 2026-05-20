"Такого ви ще не чули": українка розкрила, чому її автобус затримали на польському кордоні

Польські прикордонники нещодавно серйозно затримали український автобус – а все через дуже незвичний багаж, що везла одна з пасажирок. Він здивував не тільки працівників, але й туристів і перевізників.

Українка Вероніка розповіла, як перетинала українсько-польський кордон автобусом. Перевірка багажу серйозно затяглася, і все через несподіваний вміст сумки однієї пенсіонерки, повідомляє vb1lenko.

Чому автобус затримали на польському кордоні?

Коли автобус приїхав на кордон першим, ніщо не віщувало багатогодинної затримки – але те, що сталося далі, вразило українку.

Якщо ви думали, що вже чули всі треш-історії про те, як хтось намагався щось вивезти, то такого ви ще не чули,

– поділилася дівчина.

Український кордон пасажирам автобуса вдалося пройти досить швидко: людей попросили вийти з сумками та пройти через рентген. Після цього автобус наблизився до польського кордону, і спершу все йшло, як і зазвичай – перевірили паспорти, сумки, туристи пройшли через сканер.

Коли водії вже були готові складати багаж на місця та рушати, польські прикордонники вирішили відправити весь автобус на рентген та на яму – а це вже спричинило суттєву затримку.

Дуже швидко з'ясувалося, що причиною затримки стала бабуся-пенсіонерка що везла в багажі "щось не те".

Тут уже пішли здогадки, що такого вона могла везти: сало, ліки, алкоголь, цигарки, молочку, ковбаси… З’ясувалося, що везла вона бивні моржа!

– розповіла українка.

До того бабуся хвалилася, що везе особливі подарунки – але виявилося, що везе вона їх без декларацій та документів. Зрештою бабусю з бивнями моржа залишили на кордоні, а решта пасажирів все ж поїхали після великої затримки.

Про подальшу долю бабусі Вероніка не знає.

Важливо! Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення, забороняє торгівлю частинами цих тварин. Для перевезення ж їх через кордон потрібний спеціальний дозвіл.

Що ще не можна везти в Польщу?

Список заборонених товарів, що краще навіть не намагатися провезти в Польщу, не обмежується лише бивнями моржа. Польща – це країна ЄС, і правила щодо перетину кордону там такі ж, як і у решті країн Євросоюзу, пише Europortal.



Не можна везти до Польщі зброю, порнографічні матеріали, саджанці рослин. Але найчастіше проблеми в українців виникають саме з продуктами, адже не всі знають про чинні обмеження. Не варто брати з собою:

М'ясо та м'ясні продукти. Це означає, що на кордоні можуть конфіскувати й сало, ковбаси, сосиски.

Це означає, що на кордоні можуть конфіскувати й сало, ковбаси, сосиски. Молоко та молочні продукти. Везти не можна сир, йогурти, згущене молоко, солодощі з великою кількістю молока у складі тощо.

Везти не можна сир, йогурти, згущене молоко, солодощі з великою кількістю молока у складі тощо. Фрукти та овочі понад 2 кілограми. Везти їх в цілому можна, але є обмеження на особу.

Що не можна ввозити в Україну?

Коли повертаєтеся з-за кордону до України, також потрібно зважати на те, що везете у сумці, адже через деякі речі можуть виникнути серйозні проблеми. Отож, не можна везти:

наркотики;

вибухові та радіоактивні речовини;

продукцію з закликами до насильства;

хворих тварин;

зброю без дозволу від МВС.

Також є обмеження на ввіз ліків, тютюну та алкоголю і готівки.