Польоти стануть ще цікавішими: показали інтерактивні ілюмінатори для літаків

Німецька компанія ZEISS представила інноваційну лінійку ілюмінаторів для пасажирських літаків, які функціонують як прозорі голографічні дисплеї. Ця розробка створить низку нових можливостей для авіамандрівників, покращуючи їхні враження від польоту.

такі технології раніше використовувалися у використанні Європейського космічного агентства і NASA, а тепер готові до впровадження в цивільній авіації. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на компанію ZEISS.

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Інтерактивні ілюмінатори для літаків від ZEISS

Ілюмінатори літаків будуть забезпечені так, щоб надавати пасажирам інформацію в режимі реального часу в межах їхньої прямої видимості – від маршруту та швидкості та інформації про пам’ятки за бортом.

Нова технологія в авіаперевезеннях дозволила ввести дисплеї, які покращують враження від польоту, зберігаючи при цьому вид з ілюмінатора.



Інтерактивні ілюмінатори мають такий вигляд / Фото ZEISS

Ці інноваційні екрани складаються на прозоре скло, створюючи безшовну інтеграцію в інтер'єр літака. Коли дисплеї не використовують, вони виявлено не відрізняються від звичайних ілюмінаторів, що дозволяє пасажирам безперервно насолоджуватися краєвидами.

Розробники обіцяють футуристичний дизайн, який дозволить мандрівникам безперешкодно взаємодіяти з бортовою інформацією, використовуючи потребу в додаткових екранах і пристроях.



Також запропонували інноваційні перегородки / Фото ZEISS

Крім того, компанія ZEISS представила низку інноваційних рішень для інтер'єрів літаків. також, перегородки, забезпечені прозорими дисплеями й передовими безконтактними голографічними інтерфейсами управління.

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