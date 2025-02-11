Санторіні продовжує здригатися: острів сколихнув найбільший за цей час землетрус

Останні два тижні грецький острів Санторіні страждає від землетрусів різної сили. У понеділок ввечері його сколихнув найсильніший за цей час сейсмічний поштовх.

10 лютого о 22:16 на Санторіні зафіксували землетрус магнітудою 5.3. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Kathimerini.

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Яка ситуація на острові Санторіні

Поштовх з магнітудою 5.3 був найсильнішим на острові за останній час. Попередній найсильніший був у п'ятницю, з магнітудою 5.2.

На жаль, наразі Санторіні продовжує трусити. Вже зранку вівторка, 11 лютого, між островами Аморгос та Санторіні зафіксували нові сильні поштовхи.

Геодинамічний інститут повідомив про нові землетруси магнітудою 4,5, 3,8, 4,3 та 4 з 8:00 до 10:00. Після 10-ї ранку стався ще один сильний землетрус магнітудою 4,7, який відчувався й в Аттиці.