Санторіні продовжує здригатися: острів сколихнув найбільший за цей час землетрус
- На Санторіні стався найсильніший за останній час землетрус магнітудою 5.3, після чого були зафіксовані нові поштовхи.
- З 26 січня на острові тривають землетруси, оголошено надзвичайний стан, евакуйовано понад 11 000 людей.
- На острові розгорнули екстрені служби та військові бригади.
Останні два тижні грецький острів Санторіні страждає від землетрусів різної сили. У понеділок ввечері його сколихнув найсильніший за цей час сейсмічний поштовх.
10 лютого о 22:16 на Санторіні зафіксували землетрус магнітудою 5.3. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Kathimerini.
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Яка ситуація на острові Санторіні
Поштовх з магнітудою 5.3 був найсильнішим на острові за останній час. Попередній найсильніший був у п'ятницю, з магнітудою 5.2.
На жаль, наразі Санторіні продовжує трусити. Вже зранку вівторка, 11 лютого, між островами Аморгос та Санторіні зафіксували нові сильні поштовхи.
Геодинамічний інститут повідомив про нові землетруси магнітудою 4,5, 3,8, 4,3 та 4 з 8:00 до 10:00. Після 10-ї ранку стався ще один сильний землетрус магнітудою 4,7, який відчувався й в Аттиці.
- Зазначимо, що землетруси в районі островів Санторіні й Аморгос почалася приблизно з 26 січня. На Санторіні оголосили надзвичайний стан та розгорнули бригади екстрених служб й військових.
- Поки що на острові не повідомляли про серйозні пошкодження, але влада готується на випадок більшого землетрусу.
- З острова евакуювали понад 11 000 людей. Оскільки зараз низький сезон, туристів на острові було мало –більшість евакуйованих складають місцеві жителі та робітники.