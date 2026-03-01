"Я боюся тут хворіти": українка розкрила мінуси популярної країни в Європі

Українка, що понад рік прожила в Австрії, помітила, що ця країна має досить багато недоліків, з якими вона змиритися не змогла.

Австрія – це досить популярна країна Європи, яку чимало українців обирають не лише для подорожей, але й для переїзду, повідомляє anastasiia.ar.buzova.

Які є мінуси життя в Австрії?

Українка понад рік прожила у Відні, і багато речей видавалися їй не лише незвичними, але й досить незручними. І першим недоліком стали ціни на нерухомість. Придбати квартиру у Відні дуже дорого, а оренда перетворюється на "якийсь квест".

Для того, аби стати орендарем в Австрії, потрібно не лише внести депозит на три місяці наперед, але й надати власнику житла довідку про доходи. І далеко не кожен орендодавець готовий прописувати людей у житті – а без цього отримати документи на перебування в Австрії неможливо.

Українка розповіла про мінуси Австрії: дивіться відео

Також недоліком українка вважає бюрократію, яка в Австрії є повсюди: для того, аби отримати папірець, потрібно пройти "десять кіл пекла".

Третій мінус – це медицина. Я просто боюсь тут хворіти. Я зіштовхнулася з непрофесійними лікарями – тепер ви розумієте, чому українці їздять в Україну лікувати зуби,

– поділилася блогерка.

Окрім того, в Австрії, за словами жінки, дуже легко отримати штрафи, адже виписують їх "за все". Також в країні досить високі податки, і що вища зарплата, то більше податків потрібно сплатити.

До слова, Австрія – це країна, де немає мінімальної заробітної плати, натомість вона визначається колективними договорами. І наразі для більшості людей мінімальний заробіток складає 1700 євро на місяць.

