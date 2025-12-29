"Ніколи не відчуєш себе меншовартісним": українка розкрила плюси маленької країни в Європі
- Бельгія пропонує високий рівень життя та можливість отримувати 2000 євро на місяць навіть на звичайній роботі без вищої освіти.
- У Бельгії цінують будь-яку працю, і країна багатомовна, що полегшує адаптацію для новоприбулих.
Чимало українців зараз живуть за кордоном, а деякі лише думають про переїзд. І українка, що живе в Європі вже не один рік, розповіла, на яку країну слід звернути увагу.
Бельгія – це невелика країна, яка, втім, може запропонувати чудові можливості. Окрім того, Бельгія може похвалитися кількома несподіваними перевагами, повідомляє 24 Канал з посиланням на purtachkaa.
Цікаво Перше місце не дивує: які польські міста назвали найкращими для життя
Які є несподівані переваги життя у Бельгії?
Бельгія – це країна з дуже високим рівнем життя.
Бачила дуже багато думок, що тут надзвичайно дорого. Так, погоджуюсь, але ти й отримуєш відповідну заробітну плату,
– поділилася блогерка.
У Бельгії навіть на звичайній роботі без вищої освіти можна отримувати 2000 євро на місяць. Окрім того, держава також допомагає та виплачує чималі кошти безробітнім.
Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.
Українка розповіла про плюси Бельгії: дивіться відео
Окрім того, саме бельгійці дуже привітні. Вони, як і всі, люблять попліткувати, але спілкуватися з ними, на думку українки, дуже приємно. Ще одна перевага Бельгії для неї – це те, що там гідно оцінюється будь-яка праця.
Ти ніколи не відчуєш себе меншовартісним, бо, до прикладу, допомагаєш людям по дому, продаєш у магазині чи навіть прибираєш на вулиці, бо навіть самі бельгійці працюють на таких роботах,
– розповіла українка.
Ще одна перевага – в Бельгії розмовляють трьома мовами, і вже є шанс, що ви знатимете одну з них. Українка вважає, що це суттєво полегшить адаптацію у країні. Окрім того, у Бельгії українці дуже подобається система страхування – адже застрахувати можна практично все і потім не перейматися.
Як бонус, Бельгія – це невелика, але дуже гарна країна, тож завжди буде куди поїхати, і водночас не потрібно витрачати на це дуже багато часу.
Що ще розповідають українці за кордоном?
Українка, що живе у Франції, розкрила 5 незвичних лайфхаків, які допомагають їй економити гроші. Вона лише жалкує, що не знала про них раніше.
Тим часом українка з Іспанії розкрила найбільші мінуси цієї країни, через які вона підійде далеко не всім. Зокрема, там чимало бюрократії, а справи розв'язуються дуже повільно.