"Ніколи не відчуєш себе меншовартісним": українка розкрила плюси маленької країни в Європі

Чимало українців зараз живуть за кордоном, а деякі лише думають про переїзд. І українка, що живе в Європі вже не один рік, розповіла, на яку країну слід звернути увагу.

Бельгія – це невелика країна, яка, втім, може запропонувати чудові можливості. Окрім того, Бельгія може похвалитися кількома несподіваними перевагами, повідомляє 24 Канал з посиланням на purtachkaa.

Які є несподівані переваги життя у Бельгії?

Бельгія – це країна з дуже високим рівнем життя.

Бачила дуже багато думок, що тут надзвичайно дорого. Так, погоджуюсь, але ти й отримуєш відповідну заробітну плату,

– поділилася блогерка.

У Бельгії навіть на звичайній роботі без вищої освіти можна отримувати 2000 євро на місяць. Окрім того, держава також допомагає та виплачує чималі кошти безробітнім.

Окрім того, саме бельгійці дуже привітні. Вони, як і всі, люблять попліткувати, але спілкуватися з ними, на думку українки, дуже приємно. Ще одна перевага Бельгії для неї – це те, що там гідно оцінюється будь-яка праця.

Ти ніколи не відчуєш себе меншовартісним, бо, до прикладу, допомагаєш людям по дому, продаєш у магазині чи навіть прибираєш на вулиці, бо навіть самі бельгійці працюють на таких роботах,

– розповіла українка.

Ще одна перевага – в Бельгії розмовляють трьома мовами, і вже є шанс, що ви знатимете одну з них. Українка вважає, що це суттєво полегшить адаптацію у країні. Окрім того, у Бельгії українці дуже подобається система страхування – адже застрахувати можна практично все і потім не перейматися.

Як бонус, Бельгія – це невелика, але дуже гарна країна, тож завжди буде куди поїхати, і водночас не потрібно витрачати на це дуже багато часу.

