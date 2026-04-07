Закордон Новини про життя за кордоном "Ніби потрапила до цивілізації": українка порівняла життя у Грузії та Туреччині
7 квітня, 12:20
Оновлено - 12:24, 7 квітня

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка Юлія розповіла, що після переїзду з Туреччини до Грузії вона не сумує за морем і відчуває переваги життя в цивілізації.
  • Вартість життя в Грузії на 18% вища, ніж в Україні, і для комфортного проживання потрібно близько 500 євро на місяць без урахування оренди.

Українка, що півтора року прожила біля моря в Аланії поділилася, як змінився її побут після переїзду до столиці Грузії.

Українка Юлія часто переїздить між країнами, і після Туреччини для життя вона обрала Грузію та поділилася, чи сумує за морем, повідомляє Juliya Ivanova.

Що українка думає про життя у Туреччині?

Українка зізналася, що після переїзду до грузинської столиці за морем скучити ще не встигла. 

Можливо, це через те, що минув тільки місяць, не знаю. А от по відчуттях я ніби потрапила до цивілізації, 
– поділилася жінка. 

За її словами, в Аланії окрім моря практично нічого й немає, і після переїзду до Тбілісі жінка раділа "звичайним простим речам" – наприклад, великим супермаркетам зі значним вибором їжі. Окрім того, не вистачало блогерці в Туреччині й торгівельних центрів з популярними магазинами одягу та фудкортами.

Українка розповіла про переваги Грузії: дивіться відео

Про те, що є вибір, куди піти на вихідних і що робити, я взагалі промовчу. Тому коли хтось говорить, що він живе біля моря – це не завжди про суцільний кайф, 
– додала українка. 

До слова, вартість життя у Грузії на 18% вища, ніж в Україні. Одній людині для комфортного життя потрібно приблизно 500 євро на місяць, не рахуючи вартості оренди. А вона становить від 300 до 440 євро за однокімнатну квартиру, пише Numbeo

