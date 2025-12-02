"Ніби перенеслася в часі років на 15": українка розкрила недоліки життя в Ірландії
- Українка Тамара, яка живе в Ірландії, вказує на недоліки країни, такі як непередбачувана погода, погана медицина, проблеми з пошуком житла, відсутність якісної сфери послуг, і застарілий стиль місцевих жителів.
- Вона також зазначає про складності в банківських послугах та поштовому обслуговуванні, які працюють повільно і вимагають багато паперової роботи.
Українка, що вже майже рік живе в Ірландії, поділилася основними недоліками, які помітила у цій країні. –
Зараз чимало українців живуть за кордоном – і вибір країни перед переїздом є надзвичайно важливим. Тож українка Тамара поділилася, на що потрібно зважати перед тим, як починати жити в Ірландії, повідомляє 24 Канал з посиланням на toma.babenko.
Цікаво "Це дуже стресово": українка розповіла, як проходить іспит з водіння в Ірландії
Які є мінуси у житті в Ірландії?
Перший недолік, про який згадала українка – це погода. У країні постійно холодно, а за все літо було всього кілька теплих, ясних днів. Дуже часто йде дощ, і погода загалом непередбачувана.
Навкруги океан, а температура води в ньому влітку – приблизно 14 градусів,
– поскаржилася українка.
Окрім того, не подобається їй в Ірландії і медицина, і вона вважає її "жахливою". Запис на УЗД в країні потрібно чекати приблизно 3 місяці. Окрім того, за словами дівчини, швидка допомога, скоріш за все, на виклик не приїде, і до лікарні доведеться добиратися самостійно.
Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.
Також виникають в країні проблеми і з пошуком житла – вільних квартир небагато, і через це оренда коштує "космічних грошей". А ось сферу послуг українці навіть важко коментувати – вона вважає, що її в Ірландії практично немає, як і приємних кафе.
Українка розповіла про мінуси Ірландії: дивіться відео
Окрім того, зауважила блогерка й ще один незвичайний недолік – стиль місцевих людей.
Тут звичайно кожному своє, але я ніби перенеслася в часі років на 15. Всі ходять з накладними нігтями, автозасмагою та таким яскравим мейкапом, ніби я потрапила на випускний у 2010,
– поділилася дівчина.
Банківські послуги та пошта для українки також є великим мінусом – вони працюють повільно і потрібно мати справу з великою кількістю паперів та листів.
Що ще розповідають українці за кордоном?
Українка, що живе у Португалії, розкрила основний мінус країни, від якого потерпають і місцеві мешканці. Мовиться зокрема про низькі зарплати та неймовірно високу вартість життя й оренди житла.
Також українка з Відня розкрила мінуси "найкомфортнішого міста Європи" – вона переконана, що для життя столиця Австрії підійде далеко не всім.