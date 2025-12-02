Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном "Ніби перенеслася в часі років на 15": українка розкрила недоліки життя в Ірландії
2 грудня, 17:09
3

"Ніби перенеслася в часі років на 15": українка розкрила недоліки життя в Ірландії

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка Тамара, яка живе в Ірландії, вказує на недоліки країни, такі як непередбачувана погода, погана медицина, проблеми з пошуком житла, відсутність якісної сфери послуг, і застарілий стиль місцевих жителів.
  • Вона також зазначає про складності в банківських послугах та поштовому обслуговуванні, які працюють повільно і вимагають багато паперової роботи.

Українка, що вже майже рік живе в Ірландії, поділилася основними недоліками, які помітила у цій країні. –

Зараз чимало українців живуть за кордоном – і вибір країни перед переїздом є надзвичайно важливим. Тож українка Тамара поділилася, на що потрібно зважати перед тим, як починати жити в Ірландії, повідомляє 24 Канал з посиланням на toma.babenko

Цікаво "Це дуже стресово": українка розповіла, як проходить іспит з водіння в Ірландії

Які є мінуси у житті в Ірландії?

Перший недолік, про який згадала українка – це погода. У країні постійно холодно, а за все літо було всього кілька теплих, ясних днів. Дуже часто йде дощ, і погода загалом непередбачувана. 

Навкруги океан, а температура води в ньому влітку – приблизно 14 градусів,
 – поскаржилася українка. 

Окрім того, не подобається їй в Ірландії і медицина, і вона вважає її "жахливою". Запис на УЗД в країні потрібно чекати приблизно 3 місяці. Окрім того, за словами дівчини, швидка допомога, скоріш за все, на виклик не приїде, і до лікарні доведеться добиратися самостійно. 

Також виникають в країні проблеми і з пошуком житла – вільних квартир небагато, і через це оренда коштує "космічних грошей". А ось сферу послуг українці навіть важко коментувати – вона вважає, що її в Ірландії практично немає, як і приємних кафе. 

Українка розповіла про мінуси Ірландії: дивіться відео

Окрім того, зауважила блогерка й ще один незвичайний недолік – стиль місцевих людей. 

Тут звичайно кожному своє, але я ніби перенеслася в часі років на 15. Всі ходять з накладними нігтями, автозасмагою та таким яскравим мейкапом, ніби я потрапила на випускний у 2010,
 – поділилася дівчина. 

Банківські послуги та пошта для українки також є великим мінусом – вони працюють повільно і потрібно мати справу з великою кількістю паперів та листів. 

