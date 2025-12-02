"Ніби перенеслася в часі років на 15": українка розкрила недоліки життя в Ірландії

Українка, що вже майже рік живе в Ірландії, поділилася основними недоліками, які помітила у цій країні. –

Зараз чимало українців живуть за кордоном – і вибір країни перед переїздом є надзвичайно важливим. Тож українка Тамара поділилася, на що потрібно зважати перед тим, як починати жити в Ірландії, повідомляє 24 Канал з посиланням на toma.babenko.

Цікаво "Це дуже стресово": українка розповіла, як проходить іспит з водіння в Ірландії

Які є мінуси у житті в Ірландії?

Перший недолік, про який згадала українка – це погода. У країні постійно холодно, а за все літо було всього кілька теплих, ясних днів. Дуже часто йде дощ, і погода загалом непередбачувана.

Навкруги океан, а температура води в ньому влітку – приблизно 14 градусів,

– поскаржилася українка.

Окрім того, не подобається їй в Ірландії і медицина, і вона вважає її "жахливою". Запис на УЗД в країні потрібно чекати приблизно 3 місяці. Окрім того, за словами дівчини, швидка допомога, скоріш за все, на виклик не приїде, і до лікарні доведеться добиратися самостійно.

Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.

Також виникають в країні проблеми і з пошуком житла – вільних квартир небагато, і через це оренда коштує "космічних грошей". А ось сферу послуг українці навіть важко коментувати – вона вважає, що її в Ірландії практично немає, як і приємних кафе.

Українка розповіла про мінуси Ірландії: дивіться відео

Окрім того, зауважила блогерка й ще один незвичайний недолік – стиль місцевих людей.

Тут звичайно кожному своє, але я ніби перенеслася в часі років на 15. Всі ходять з накладними нігтями, автозасмагою та таким яскравим мейкапом, ніби я потрапила на випускний у 2010,

– поділилася дівчина.

Банківські послуги та пошта для українки також є великим мінусом – вони працюють повільно і потрібно мати справу з великою кількістю паперів та листів.

Що ще розповідають українці за кордоном?