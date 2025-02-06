Як швидко отримати водійське посвідчення в Ірландії

Якщо ви маєте українське посвідчення водія, то в Ірландії вам потрібно всього 6 офіційних уроків водіння з інструктором, а не 12. Однак спершу потрібно пройти певну процедуру.

Як отримати водійські права в Ірландії, якщо маєте українські, розповідає 24 Канал із посиланням на Ukraine Pulse.

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Водійський урок з інструктором в Ірландії коштує приблизно 45 євро за годину. Якщо скоротити кількість уроків з 12 до 6, то це суттєво заощадить кошти.

Як отримати посвідчення водія в Ірландії

Спершу потрібно підтвердити факт видачі посвідчення водія в Україні. Для цього відвідайте сайт головного сервісного центру МВС та знайдіть контакти регіонального сервісу, в якому ви отримували водійське посвідчення.

Далі відправте їм електронний лист із запитом-зверненням.

Після отримання відповіді від сервісного центру вам потрібно буде надіслати туди:

заявку на отримання підтвердження факту видачі посвідчення водія;

ксерокопію українського паспорта (1,2 сторінки та прописка);

ксерокопію закордонного паспорта;

ксерокопію водійського посвідчення (з обох сторін).

Лист потрібно підписати електронним цифровим підписом. Або ж можна прикріпити до листа вже підписану відскановану заяву.

Є ще один варіант – відправити заяву та копії в паперовій формі звичайною поштою. В такому випадку кожну сторінку копій документів потрібно особисто засвідчити. Напис про засвідчення сторінок має містити слова: "Згідно з оригіналом", під яким нижче проставляються: дата, підпис, ініціали та прізвище заявника.

Зазвичай факт видачі посвідчення водія підтверджують за 2 – 3 дні, але це залежить від завантаженості регіонального центру, до якого ви звертаєтеся.

Після отримання документа його необхідно перекласти на англійську мову та офіційно завірити.

Куди надсилати документи в Ірландії

Переклад підтвердження факту видачі посвідчення водія необхідно відіслати в Корк, долучивши: заявку, копію оригіналу документа (факт видачі посвідчення водія), і кольорову ксерокопію вашого водійського посвідчення (з двох сторін).

Відправляти документи за цією адресою:

Reduced EDT, National Driver Licence Service, PO Box;

858, Southside Delivery Office, Cork.