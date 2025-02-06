Как получить водительские права в Ирландии, если есть украинские, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukraine Pulse.
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Водительский урок с инструктором в Ирландии стоит примерно 45 евро в час. Если сократить количество уроков с 12 до 6, то это существенно сэкономит средства.
Как получить водительское удостоверение в Ирландии
Сначала нужно подтвердить факт выдачи водительского удостоверения в Украине. Для этого посетите сайт главного сервисного центра МВД и найдите контакты регионального сервиса, в котором вы получали водительское удостоверение.
Далее отправьте им электронное письмо с запросом-обращением.
После получения ответа от сервисного центра вам нужно будет отправить туда:
- заявку на получение подтверждения факта выдачи водительского удостоверения;
- ксерокопию украинского паспорта (1,2 страницы и прописка);
- ксерокопию заграничного паспорта;
- ксерокопию водительского удостоверения (с обеих сторон).
Письмо нужно подписать электронной цифровой подписью. Или же можно прикрепить к письму уже подписанное отсканированное заявление.
Есть еще один вариант – отправить заявление и копии в бумажной форме обычной почтой. В таком случае каждую страницу копий документов нужно лично заверить. Надпись о заверении страниц должна содержать слова: "Согласно оригиналу", под которым ниже проставляются: дата, подпись, инициалы и фамилия заявителя.
Обычно факт выдачи водительского удостоверения подтверждают за 2 – 3 дня, но это зависит от загруженности регионального центра, к которому вы обращаетесь.
После получения документа его необходимо перевести на английский язык и официально заверить.
Куда отправлять документы в Ирландии
Перевод подтверждения факта выдачи водительского удостоверения необходимо отослать в Корк, приложив: заявку, копию оригинала документа (факт выдачи водительского удостоверения), и цветную ксерокопию вашего водительского удостоверения (с двух сторон).
Отправлять документы по этому адресу:
Reduced EDT, National Driver Licence Service, PO Box;
858, Southside Delivery Office, Cork.