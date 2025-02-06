Как получить водительские права в Ирландии, если есть украинские, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukraine Pulse.

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Водительский урок с инструктором в Ирландии стоит примерно 45 евро в час. Если сократить количество уроков с 12 до 6, то это существенно сэкономит средства.

Как получить водительское удостоверение в Ирландии

Сначала нужно подтвердить факт выдачи водительского удостоверения в Украине. Для этого посетите сайт главного сервисного центра МВД и найдите контакты регионального сервиса, в котором вы получали водительское удостоверение.

Далее отправьте им электронное письмо с запросом-обращением.

После получения ответа от сервисного центра вам нужно будет отправить туда:

заявку на получение подтверждения факта выдачи водительского удостоверения;

ксерокопию украинского паспорта (1,2 страницы и прописка);

ксерокопию заграничного паспорта;

ксерокопию водительского удостоверения (с обеих сторон).

Письмо нужно подписать электронной цифровой подписью. Или же можно прикрепить к письму уже подписанное отсканированное заявление.

Есть еще один вариант – отправить заявление и копии в бумажной форме обычной почтой. В таком случае каждую страницу копий документов нужно лично заверить. Надпись о заверении страниц должна содержать слова: "Согласно оригиналу", под которым ниже проставляются: дата, подпись, инициалы и фамилия заявителя.

Обычно факт выдачи водительского удостоверения подтверждают за 2 – 3 дня, но это зависит от загруженности регионального центра, к которому вы обращаетесь.

После получения документа его необходимо перевести на английский язык и официально заверить.

Куда отправлять документы в Ирландии

Перевод подтверждения факта выдачи водительского удостоверения необходимо отослать в Корк, приложив: заявку, копию оригинала документа (факт выдачи водительского удостоверения), и цветную ксерокопию вашего водительского удостоверения (с двух сторон).

Отправлять документы по этому адресу:

Reduced EDT, National Driver Licence Service, PO Box;

858, Southside Delivery Office, Cork.