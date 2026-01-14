"Мене це дуже бісило": українка розкрила, чого навчилася за рік в Іспанії
- Українка Ірина звикла до спокійного ритму життя в Іспанії, де все робиться повільно, і прийняла іспанську культуру запізнень.
- Вона також адаптувалася до іспанських звичок, таких як сієста та пізні вечері, і звикла до того, що діти граються на вулиці до першої ночі.
Українка Ірина, що переїхала до Іспанії, з часом почала перебирати деякі місцеві звички. Тож вона поділилася, чого навчилася за рік у цій країні.
Життя в Іспанії відрізняється не тільки іншими законами та мовою, але й менталітетом, і українка пересвідчилася у цьому на власному досвіді, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.
Чого українка навчилася за рік в Іспанії?
Передусім українка розповіла про те, що в Іспанії ніхто не звик поспішати – усе робиться спокійно та повільно: документи, зустрічі та навіть обіди.
Спочатку мене це дуже бісило. Але потім я звикла, змирилася і запам'ятала два їхні коронні слова: tranquillo і mañana. Так потрохи я влилася у місцевий ритм,
– поділилася українка.
Вона розповіла, що звикла "приймати хаос" та змирилася, що ані майстер, ані посилка не прийдуть вчасно. Якось майстра Ірині довелося чекати два тижні.
Українка також саме в іспанців навчилася запізнюватися, хоч самій їй це не дуже подобається.
Українка розповіла, до чого звикла в Іспанії: дивіться відео
Іспанці дуже люблять сидіти у ресторанах та кафе – і навіть можуть зранку випити пива. Також українка вже призвичаїлася до сієсти, адже влітку вона цілком логічна: спека така сильна, що працювати неможливо.
Для мене нормально, що вони пізно вечеряють, а раніше я дивувалася – тому що коли ми лягали спати, наші сусіди виходили тільки вечеряти,
– поділилася вона.
Окрім того, в Іспанії цілком звично, коли діти до першої ночі граються на майданчиках.
